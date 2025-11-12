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Индикаторы

Confluence Detector - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Индикатор строит на графике три линейных графика. Он определяет текущий период, а вы назначаете на вход два других периода, которые должны сравниваться с текущим.


Входы


Если цена не движется в том же направлении на других выбранных вами таймфреймах, линии будут отклоняться друг от друга, что свидетельствует об отсутствии слияния между этими таймфреймами.

Когда линии расходятся, это может быть сигналом к тому, чтобы избегать торговли в это время. Безопаснее торговать при слиянии нескольких таймфреймов.


Участки


Первый график - это линейный график цен закрытия текущего периода.

Второй график - отклонение 1-го входного таймфрейма от текущего периода.

Третий график - отклонение 2-го входного таймфрейма от текущего периода.


Надеюсь, вам понравится этот индикатор.

Кстати, поддержите, пожалуйста:

https://fxcalculator.io


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49345

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