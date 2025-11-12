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Confluence Detector - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит на графике три линейных графика. Он определяет текущий период, а вы назначаете на вход два других периода, которые должны сравниваться с текущим.
Если цена не движется в том же направлении на других выбранных вами таймфреймах, линии будут отклоняться друг от друга, что свидетельствует об отсутствии слияния между этими таймфреймами.
Когда линии расходятся, это может быть сигналом к тому, чтобы избегать торговли в это время. Безопаснее торговать при слиянии нескольких таймфреймов.
Первый график - это линейный график цен закрытия текущего периода.
Второй график - отклонение 1-го входного таймфрейма от текущего периода.
Третий график - отклонение 2-го входного таймфрейма от текущего периода.
Надеюсь, вам понравится этот индикатор.
Кстати, поддержите, пожалуйста:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49345
Этот советник поможет вам автоматически установить TP и SL по умолчанию, автоматический трейлинг стоп и шаг для любого ордера, который вы размещаете с любого устройства, простой способ закрыть все ордера с помощью 5 кнопок "Закрыть все", "Закрыть прибыль", "Закрыть убыток", "Закрыть BUY", "Закрыть SELL", автоматическое закрытие всех ордеров по прибыли или убытку порогового значенияCheck Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
Выберите последнюю закрытую сделку (торговлю) для дальнейшей работы.
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