Indicatori

Confluence Detector - indicatore per MetaTrader 5

Conor Mcnamara
L'indicatore disegna tre grafici a linee sul grafico. Rileva il periodo corrente e assegna altri due periodi nell'input che devono essere confrontati con il periodo corrente.


Ingressi


Se il prezzo non si muove nella stessa direzione sugli altri timeframe selezionati, le linee si discostano l'una dall'altra e ciò indica una mancanza di confluenza tra questi timeframe.

Quando le linee si allontanano, può essere un segnale per evitare di fare trading in quel momento. È più sicuro fare trading quando c'è confluenza tra più timeframe.


Trame


Il primo grafico è un grafico a linee sui prezzi di chiusura del periodo corrente.

Il secondo grafico è la deviazione del 1° timeframe di ingresso rispetto al periodo corrente.

Il terzo grafico è la deviazione del secondo timeframe di input rispetto al periodo corrente.


Spero che questo indicatore vi piaccia.

A proposito, vi prego di dare il vostro supporto:

https://fxcalculator.io


