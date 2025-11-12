该 EA 可帮助您通过默认参数自动设置 TP 和 SL，为您从任何设备下达的任何订单自动设置移动止损和阶梯止损，通过 5 个按钮 "全部平仓"、"获利平仓"、"亏损平仓"、"买入平仓"、"卖出平仓 "轻松平仓所有订单，根据获利或亏损阈值自动平仓所有订单。

选择最后一笔已完成的交易（贸易），以进一步开展工作。