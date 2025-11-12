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Confluence Detector - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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该指标在图表上绘制三条线图。它会检测当前时段，然后在输入中指定两个其他时段，这两个时段应与当前时段进行比较。


输入


如果价格在您所选的其他时间段内没有向同一方向移动，这些线就会相互偏离，这表明这些时间段之间缺乏交汇。

当这些线分开移动时，这可能是一个信号，应避免在此期间进行交易。当多个时间框架之间存在交汇时，交易会更加安全。


地块


第一幅图是当前时段收盘价的折线图。

第二个图是第一个输入时间框架与当前时段的偏差。

第三个图是第二个输入时间段与当前时段的偏差。


希望你喜欢这个指标。

顺便说一句，请给予支持：

https://fxcalculator.io


    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/49345

    Trailing with Close by Button and Profit Trailing with Close by Button and Profit

    该 EA 可帮助您通过默认参数自动设置 TP 和 SL，为您从任何设备下达的任何订单自动设置移动止损和阶梯止损，通过 5 个按钮 "全部平仓"、"获利平仓"、"亏损平仓"、"买入平仓"、"卖出平仓 "轻松平仓所有订单，根据获利或亏损阈值自动平仓所有订单。

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    选择最后一笔已完成的交易（贸易），以进一步开展工作。

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