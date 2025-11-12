请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标在图表上绘制三条线图。它会检测当前时段，然后在输入中指定两个其他时段，这两个时段应与当前时段进行比较。
如果价格在您所选的其他时间段内没有向同一方向移动，这些线就会相互偏离，这表明这些时间段之间缺乏交汇。
当这些线分开移动时，这可能是一个信号，应避免在此期间进行交易。当多个时间框架之间存在交汇时，交易会更加安全。
第一幅图是当前时段收盘价的折线图。
第二个图是第一个输入时间框架与当前时段的偏差。
第三个图是第二个输入时间段与当前时段的偏差。
希望你喜欢这个指标。
顺便说一句，请给予支持：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49345
Trailing with Close by Button and Profit
该 EA 可帮助您通过默认参数自动设置 TP 和 SL，为您从任何设备下达的任何订单自动设置移动止损和阶梯止损，通过 5 个按钮 "全部平仓"、"获利平仓"、"亏损平仓"、"买入平仓"、"卖出平仓 "轻松平仓所有订单，根据获利或亏损阈值自动平仓所有订单。Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
选择最后一笔已完成的交易（贸易），以进一步开展工作。
QuickTradeKeys123
QuickTradeKeys 123 是一款适用于 MetaTrader 5 的用户友好型智能交易系统（EA），交易者只需在键盘上按下数字 "1 "和 "2"，即可快速执行买入和卖出操作。按 "3 "则关闭所有未结头寸。该 EA 非常适合快速交易和测试目的，无需使用鼠标即可进行手动干预。Simple Yet Effective Breakout Strategy
简单而有效的唐奇安通道突破策略。该策略经久不衰！