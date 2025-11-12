Fan sayfamıza katılın
Confluence Detector - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge, grafik üzerinde üç çizgi çizer. Mevcut dönemi algılar ve girişte mevcut dönemle karşılaştırılması gereken iki dönem daha atarsınız.
Fiyat, seçtiğiniz diğer zaman dilimlerinde aynı yönde hareket etmiyorsa, çizgiler birbirinden sapacaktır ve bu, bu zaman dilimleri arasında birleşme eksikliği olduğunu gösterir.
Çizgiler birbirinden uzaklaştığında, bu süre zarfında ticaret yapmaktan kaçınmak için bir sinyal olabilir. Birden fazla zaman dilimi arasında izdiham olduğunda ticaret yapmak daha güvenlidir.
İlk çizim, cari dönemin kapanış fiyatları üzerindeki bir çizgi grafiktir.
İkinci çizim, 1. giriş zaman diliminin cari döneme sapmasıdır.
Üçüncü çizim, 2. giriş zaman diliminin cari döneme sapmasıdır.
Umarım bu göstergeyi beğenirsiniz.
