Bibliotheken

Basic GridManager Library - Bibliothek für den MetaTrader 5

Yashar Seyyedin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Die Bibliothek enthält grundlegende öffentliche Methoden zur Verwaltung von Grids:

public:
                     GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent);
                    ~GridManager() {};
   void              SetGridMagicNumber(ulong magic);
   void              SetGridMaxDD(double max_dd_percent);
   void              SetGridMultiplier(double lot_multiplier);
   void              Start(void);
   void              Update(void);
   void              CloseGrid();
   double            GridPnL();
   int               CountPositions();

Im obigen Code:

  • MaxDD steht für "maximum allowed drawdown". Dieser Wert ist standardmäßig deaktiviert, aber mit der Methode Set wird er aktiviert. Dies ist ein Wert in %balance.
  • DieStart-Methode startet ein neues Grid, wenn es nicht bereits läuft.
  • Update prüft auf neue Einträge und mögliche Ausstiege.

Dies ist ein Beispielcode für EA, der auf dem GridManager-Objekt basiert:

#include <GridManager.mqh>
GridManager *buy_grid;

int OnInit()
  {
   buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1);
   buy_grid.SetGridMagicNumber(100); 
   buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); 
   buy_grid.SetGridMaxDD(5);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete buy_grid;
  }

void OnTick(void)
  {
   bool buy_condition=true;
   if(buy_condition)
      buy_grid.Start();
   buy_grid.Update();
  }

