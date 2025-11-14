Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Basic GridManager Library - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die Bibliothek enthält grundlegende öffentliche Methoden zur Verwaltung von Grids:
public: GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber(ulong magic); void SetGridMaxDD(double max_dd_percent); void SetGridMultiplier(double lot_multiplier); void Start(void); void Update(void); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();
Im obigen Code:
- MaxDD steht für "maximum allowed drawdown". Dieser Wert ist standardmäßig deaktiviert, aber mit der Methode Set wird er aktiviert. Dies ist ein Wert in %balance.
- DieStart-Methode startet ein neues Grid, wenn es nicht bereits läuft.
- Update prüft auf neue Einträge und mögliche Ausstiege.
Dies ist ein Beispielcode für EA, der auf dem GridManager-Objekt basiert:
#include <GridManager.mqh> GridManager *buy_grid; int OnInit() { buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1); buy_grid.SetGridMagicNumber(100); buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); buy_grid.SetGridMaxDD(5); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { delete buy_grid; } void OnTick(void) { bool buy_condition=true; if(buy_condition) buy_grid.Start(); buy_grid.Update(); }
