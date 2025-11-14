und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - Experte für den MetaTrader 5
01. Zähle "X" Mal und übergebe dann.
- Schritt 01 - Erstellen Sie eine Variable, um die Zählgrenze festzulegen . Sie können sie als Eingabeparameter sowie zur Optimierung in Ihrem Code verwenden.
- Schritt 02 - Erstellen Sie eine weitere Variable, um die Zählgrenze zu speichern (wie oft gezählt wurde).
- Schritt 03 - Sobald der Zähler und die Zählgrenze gleich sind, ist es an der Zeit, den von Ihnen festgelegten Codeblock zu übergeben.
- Schritt 04 - Sobald der Code durchgelaufen ist, müssen Sie den Zähler zurücksetzen. Andernfalls wird er (in diesem Fall) unendlich zählen.
input int count = 50; // Setzen Sie die Zählgrenze als Eingabe int Counter; // Zählervariable // Experte Initialisierung -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Experte DeInitialisierung ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { Counter ++; // Bei jedem Tick wird dem Zähler 1 hinzugefügt. Comment("Current Count -:", Counter); if(Counter == count) // Zähle "X" Mal und übergebe | Dieser Block wird nur einmal pro Zählung ausgeführt. { // Ihr Code steht hier...... Alert(count," Times counted"); Counter = 0; // Setzen Sie den Zähler am Ende Ihres Codeblocks zurück. Dies ist ein Muss. } } // OnTick Ende <<----------------------
02. Pass "X" mal und dann Warte "X" mal dann pass.
Diese Methode kann wie wait und pass, pass und wait verwendet werden.
- Schritt 01 - Erstellen Sie eine Variable, um dieZählgrenze und die Wartezeit festzulegen. Sie können diese alsEingabeparameter und zur Optimierung in Ihrem Code verwenden.
- Schritt 02 - Erstellen Sie eine weitere Variable, um die Zähl- und Wartelimits zu speichern (wie oft wurde gezählt und gewartet).
- Schritt 03 - Sobald derZähler und die Zählgrenze gleich sind, ist es an der Zeit, den von Ihnen angegebenen Codeblock zu übergeben.
- Schritt 04 - Sobald der Zähler und die Wartezeit gleich sind, bedeutet das, dass es Zeit ist, ein wenig zu warten.
- Schritt 04 - Sobald das Wartelimit erreicht ist, müssen Sie den Zähler und den Kellner ebenfalls zurücksetzen. Andernfalls wird es (in diesem Fall) nicht funktionieren.
input int count = 50; // Setzen Sie die Zählgrenze als Eingabe input int wait = 50; // Setzen Sie die Wartezeitgrenze als Eingabe int Counter; // Standardwert der Zählervariablen ist "0". int Waiter; // Standardwert der wartenden Variablen ist "0". // Experte Initialisierung -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Experte DeInitialisierung ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter); if(Counter < count) // "X" mal passieren { Counter++; // Aktualisierung des Zählers // Ihr Code steht hier. } else if(Waiter < wait) // Warten für "X" Zeiten { Waiter++; // den Kellner aktualisieren // Ihr Code steht hier. } if(Waiter == wait) // Wartezeitgrenze ist erreicht { Counter = 0; // Zähler zurücksetzen Waiter = 0; // Kellner zurücksetzen } } // OnTick Ende <<---------------------- //+------------------------------------------------------------------+
Spezial -:
Sie können den Code "X-mal passieren und stoppen", indem Sie den obigen Code modifizieren, indem Sie den wartenden Codeblock entfernen. Dann wird für eine bestimmte Anzahl gezählt und gestoppt, bis der Zähler zurückgesetzt wird. Sie können den Zähler überall in Ihrem Code zurücksetzen, wenn Sie diese Variablen auf globaler Ebene erstellen. (globale Variablen)
