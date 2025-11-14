01. Zähle "X" Mal und übergebe dann.

Sie können auch Filterbedingungen für den Zählerblock festlegen, z.B. >> " IF this is true, then count once."





input int count = 50 ; int Counter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Counter ++; Comment ( "Current Count -:" , Counter); if (Counter == count) { Alert (count, " Times counted" ); Counter = 0 ; } }





02. Pass "X" mal und dann Warte "X" mal dann pass.

Diese Methode kann wie wait und pass, pass und wait verwendet werden.

Schritt 01 - Erstellen Sie eine Variable, um die Zählgrenze und die Wartezeit festzulegen . Sie können diese als Eingabeparameter und zur Optimierung in Ihrem Code verwenden.

Sie können auch Filterbedingungen für den Counter-Block und den Waiter-Block festlegen, z.B. >> " IF this is true, wait a bit"





input int count = 50 ; input int wait = 50 ; int Counter; int Waiter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Comment ( "Counted Ticks -: " , Counter, "

" , "Waited Ticks -: " , Waiter); if (Counter < count) { Counter++; } else if (Waiter < wait) { Waiter++; } if (Waiter == wait) { Counter = 0 ; Waiter = 0 ; } }

Spezial -:

Sie können den Code "X-mal passieren und stoppen", indem Sie den obigen Code modifizieren, indem Sie den wartenden Codeblock entfernen. Dann wird für eine bestimmte Anzahl gezählt und gestoppt, bis der Zähler zurückgesetzt wird. Sie können den Zähler überall in Ihrem Code zurücksetzen, wenn Sie diese Variablen auf globaler Ebene erstellen. (globale Variablen)



