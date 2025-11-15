CodeBaseSezioni
Script

Candle Analysis Report - script per MetaTrader 5

Enrique Enguix
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Questo script è stato progettato per eseguire l'analisi delle candele:

  1. Recupero dei dati: Lo script recupera i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo delle candele per lo strumento finanziario su cui viene eseguito.
  2. Categorizzazione delle candele: Categorizza ogni candela come rialzista, ribassista o neutrale in base alla relazione tra i prezzi di chiusura e di apertura.
  3. Calcolo dell'ampiezza: Calcola l'ampiezza di ogni candela (differenza tra il massimo e il minimo) e calcola l'ampiezza media delle candele rialziste e ribassiste.
  4. Identificazione delle candele significative: Identifica le 5 candele più significative (ampiezza più elevata) sia per le candele rialziste che per quelle ribassiste.
  5. Generazione di report: Crea un report che include il numero di candele rialziste, ribassiste e neutre, nonché l'ampiezza media e le candele più significative.
  6. Commento sul grafico: Visualizza il report generato come commento sul grafico dello strumento finanziario, consentendo all'utente di visualizzare facilmente l'analisi condotta.

In sintesi, lo script aiuta i trader a comprendere la distribuzione e l'ampiezza delle candele in un periodo specifico, il che può essere utile per prendere decisioni di trading informate, come la determinazione dei livelli di Take Profit o Stop Loss in base al timeframe o a un simbolo specifico.



    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49152

    Se si desidera eseguire i blocchi di codice "solo una volta per barra", è importante verificare se è arrivata una nuova barra o meno.

    Oscillatore normalizzato con l'aggiunta di una linea di segnale e di punti colorati per l'esecuzione di operazioni.

    This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.

    The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.