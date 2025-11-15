Unisciti alla nostra fan page
Candle Analysis Report - script per MetaTrader 5
Questo script è stato progettato per eseguire l'analisi delle candele:
- Recupero dei dati: Lo script recupera i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo delle candele per lo strumento finanziario su cui viene eseguito.
- Categorizzazione delle candele: Categorizza ogni candela come rialzista, ribassista o neutrale in base alla relazione tra i prezzi di chiusura e di apertura.
- Calcolo dell'ampiezza: Calcola l'ampiezza di ogni candela (differenza tra il massimo e il minimo) e calcola l'ampiezza media delle candele rialziste e ribassiste.
- Identificazione delle candele significative: Identifica le 5 candele più significative (ampiezza più elevata) sia per le candele rialziste che per quelle ribassiste.
- Generazione di report: Crea un report che include il numero di candele rialziste, ribassiste e neutre, nonché l'ampiezza media e le candele più significative.
- Commento sul grafico: Visualizza il report generato come commento sul grafico dello strumento finanziario, consentendo all'utente di visualizzare facilmente l'analisi condotta.
In sintesi, lo script aiuta i trader a comprendere la distribuzione e l'ampiezza delle candele in un periodo specifico, il che può essere utile per prendere decisioni di trading informate, come la determinazione dei livelli di Take Profit o Stop Loss in base al timeframe o a un simbolo specifico.
