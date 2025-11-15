Этот скрипт предназначен для проведения свечного анализа:

Получение данных: Скрипт извлекает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей для финансового инструмента, на котором он работает. Категоризация свечей: Он классифицирует каждую свечу как бычью, медвежью или нейтральную на основе соотношения между ценами закрытия и открытия. Расчет амплитуды: Рассчитывает амплитуду каждой свечи (разницу между максимумом и минимумом) и вычисляет среднюю амплитуду для бычьих и медвежьих свечей. Определение значимых свечей: Определяет 5 наиболее значимых свечей (с наибольшей амплитудой) как для бычьих, так и для медвежьих свечей. Формирование отчета: Создает отчет, включающий количество бычьих, медвежьих и нейтральных свечей, а также средние амплитуды и наиболее значимые свечи. Комментарий к графику: Отображает сгенерированный отчет в виде комментария на графике финансового инструмента, позволяя пользователю легко представить проведенный анализ.

В целом, скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия обоснованных торговых решений, таких как определение уровней Take Profit или Stop Loss на основе таймфрейма или конкретного инструмента.







