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Candle Analysis Report - скрипт для MetaTrader 5

Enrique Enguix
Enrique Enguix

Enrique Enguix

4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 кодов 68 тем 1035 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Этот скрипт предназначен для проведения свечного анализа:

  1. Получение данных: Скрипт извлекает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей для финансового инструмента, на котором он работает.
  2. Категоризация свечей: Он классифицирует каждую свечу как бычью, медвежью или нейтральную на основе соотношения между ценами закрытия и открытия.
  3. Расчет амплитуды: Рассчитывает амплитуду каждой свечи (разницу между максимумом и минимумом) и вычисляет среднюю амплитуду для бычьих и медвежьих свечей.
  4. Определение значимых свечей: Определяет 5 наиболее значимых свечей (с наибольшей амплитудой) как для бычьих, так и для медвежьих свечей.
  5. Формирование отчета: Создает отчет, включающий количество бычьих, медвежьих и нейтральных свечей, а также средние амплитуды и наиболее значимые свечи.
  6. Комментарий к графику: Отображает сгенерированный отчет в виде комментария на графике финансового инструмента, позволяя пользователю легко представить проведенный анализ.

В целом, скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия обоснованных торговых решений, таких как определение уровней Take Profit или Stop Loss на основе таймфрейма или конкретного инструмента.



    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49152

    A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

    Если вы хотите выполнять свои блоки кода "только один раз за бар", важно проверить, появился ли новый бар или нет.

    AIS Central Axis AIS Central Axis

    Индикатор реализует один из нелинейных алгоритмов сглаживания

    ATR_Momentum_Color ATR_Momentum_Color

    сочетание многих знакомых индикаторов для начинающих трейдеров

    Consolidation Consolidation

    Этот индикатор подсчитывает количество движений в одном направлении за выбранный период.