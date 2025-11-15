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Candle Analysis Report - MetaTrader 5脚本
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该脚本旨在执行蜡烛分析：
- 数据检索： 脚本会检索其所运行的金融工具的开盘价、收盘价、最高价和最低价。
- 蜡烛分类： 它根据收盘价和开盘价之间的关系，将每根蜡烛分为看涨、看跌或中性。
- 振幅计算： 它计算每根蜡烛的振幅（最高价和最低价之间的差值），并计算看涨和看跌蜡烛的平均振幅。
- 重要蜡烛的识别： 它能识别看涨和看跌蜡烛中最重要的 5 根蜡烛（振幅最大）。
- 生成报告： 生成的报告包括看涨、看跌和中性蜡烛的数量，以及平均振幅和最重要的蜡烛。
- 图表注释： 它将生成的报告作为注释显示在金融工具的图表上，让用户轻松直观地看到所进行的分析。
总之，该脚本可帮助交易者了解特定时段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出明智的交易决策，如根据时间框架或特定符号确定止盈或止损水平。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49152
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
如果您只想 "每个条形图只执行一次 "代码块，那么检查是否有新的条形图到达是非常重要的。Basic GridManager Library
这是一个用于创建和管理网格的基本库。
Consolidation
该指标计算选定时段内的单向运动计数。Zigzag Custom Timeframe
这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形