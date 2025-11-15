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Candle Analysis Report - MetaTrader 5脚本

Enrique Enguix
Enrique Enguix

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4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 代码 68 主题 1035 评论
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该脚本旨在执行蜡烛分析：

  1. 数据检索： 脚本会检索其所运行的金融工具的开盘价、收盘价、最高价和最低价。
  2. 蜡烛分类： 它根据收盘价和开盘价之间的关系，将每根蜡烛分为看涨、看跌或中性。
  3. 振幅计算： 它计算每根蜡烛的振幅（最高价和最低价之间的差值），并计算看涨和看跌蜡烛的平均振幅。
  4. 重要蜡烛的识别： 它能识别看涨和看跌蜡烛中最重要的 5 根蜡烛（振幅最大）。
  5. 生成报告： 生成的报告包括看涨、看跌和中性蜡烛的数量，以及平均振幅和最重要的蜡烛。
  6. 图表注释： 它将生成的报告作为注释显示在金融工具的图表上，让用户轻松直观地看到所进行的分析。

总之，该脚本可帮助交易者了解特定时段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出明智的交易决策，如根据时间框架或特定符号确定止盈或止损水平。



    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/49152

    A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

    如果您只想 "每个条形图只执行一次 "代码块，那么检查是否有新的条形图到达是非常重要的。

    Basic GridManager Library Basic GridManager Library

    这是一个用于创建和管理网格的基本库。

    Consolidation Consolidation

    该指标计算选定时段内的单向运动计数。

    Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

    这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形