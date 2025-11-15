Ce script est conçu pour effectuer une analyse des bougies :

Récupération des données : Le script récupère les prix d'ouverture, de fermeture, de haut et de bas des bougies pour l'instrument financier sur lequel il est exécuté. Catégorisation des bougies : Il catégorise chaque bougie comme haussière, baissière ou neutre sur la base de la relation entre ses prix de clôture et d'ouverture. Calcul de l'amplitude : Il calcule l'amplitude de chaque bougie (différence entre le haut et le bas) et calcule les amplitudes moyennes pour les bougies haussières et baissières. Identification des bougies significatives : Il identifie les 5 bougies les plus significatives (amplitude la plus élevée) pour les bougies haussières et baissières. Génération de rapports : Il crée un rapport qui comprend le nombre de bougies haussières, baissières et neutres, ainsi que les amplitudes moyennes et les bougies les plus significatives. Chart Comment (Commentaire sur le graphique) : Il affiche le rapport généré sous forme de commentaire sur le graphique de l'instrument financier, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser facilement l'analyse effectuée.

En résumé, le script aide les traders à comprendre la distribution et la portée des bougies dans une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading informées telles que la détermination des niveaux de Take Profit ou de Stop Loss en fonction de l'horizon temporel ou d'un symbole spécifique.







