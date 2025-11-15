Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Candle Analysis Report - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 13
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Ce script est conçu pour effectuer une analyse des bougies :
- Récupération des données : Le script récupère les prix d'ouverture, de fermeture, de haut et de bas des bougies pour l'instrument financier sur lequel il est exécuté.
- Catégorisation des bougies : Il catégorise chaque bougie comme haussière, baissière ou neutre sur la base de la relation entre ses prix de clôture et d'ouverture.
- Calcul de l'amplitude : Il calcule l'amplitude de chaque bougie (différence entre le haut et le bas) et calcule les amplitudes moyennes pour les bougies haussières et baissières.
- Identification des bougies significatives : Il identifie les 5 bougies les plus significatives (amplitude la plus élevée) pour les bougies haussières et baissières.
- Génération de rapports : Il crée un rapport qui comprend le nombre de bougies haussières, baissières et neutres, ainsi que les amplitudes moyennes et les bougies les plus significatives.
- Chart Comment (Commentaire sur le graphique) : Il affiche le rapport généré sous forme de commentaire sur le graphique de l'instrument financier, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser facilement l'analyse effectuée.
En résumé, le script aide les traders à comprendre la distribution et la portée des bougies dans une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading informées telles que la détermination des niveaux de Take Profit ou de Stop Loss en fonction de l'horizon temporel ou d'un symbole spécifique.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49152
Si vous voulez exécuter vos blocs de code "seulement une fois par barre", il est important de vérifier si une nouvelle barre est arrivée ou non.Oscillateur de prévision
Oscillateur normalisé avec ligne de signal ajoutée et points de couleur pour effectuer des transactions.
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.Save history to HST
The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.