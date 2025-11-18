und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dominant Candle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 23
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die dominante Kerze ist ein Set aus zwei Kerzen, bei dem sich die Dochte überschneiden und die Körper der Kerzen entweder nach oben oder nach unten geöffnet sind oder gleich sind.Die dominante Kerze wird in der Regel zur Verifizierung eines Trends nach der Konsildierung verwendet
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49126
Gegenangriffs-Candlestick-MusterCandlestick-Analyse-Bericht
Dieses Skript hilft Händlern, die Verteilung und Breite von Candlesticks über einen bestimmten Zeitraum zu verstehen, was bei Handelsentscheidungen nützlich sein kann, z. B. bei der Wahl von Take Profit oder Stop Loss auf der Grundlage historischer Werte.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.