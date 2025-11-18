CodeBaseSections
Indicateurs

Dominant Candle - indicateur pour MetaTrader 5

La bougie dominante est un ensemble de deux chandeliers dont les mèches se croisent et dont le corps des bougies est soit en hausse, soit en baisse, soit égal.

La bougie dominante est généralement utilisée pour vérifier une tendance après consultation



