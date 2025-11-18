CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Dominant Candle - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(4)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La candela dominante è un insieme di due candele in cui gli stoppini si intersecano l'uno con l'altro e il corpo delle candele è innalzato, abbassato o uguale.

La candela dominante viene solitamente utilizzata per la verifica di un trend dopo la consiliatura
.



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49126

Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

Modello di candela di contrattacco

SinTrend SinTrend

Semplice indicatore di tendenza.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.

Save history to HST Save history to HST

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.