Counter Attack Candlestick - Indikator für den MetaTrader 5
Dieses Skript hilft Händlern, die Verteilung und Breite von Candlesticks über einen bestimmten Zeitraum zu verstehen, was bei Handelsentscheidungen nützlich sein kann, z. B. bei der Wahl von Take Profit oder Stop Loss auf der Grundlage historischer Werte.Indicator loader for strategy testing
Ein System zum gleichzeitigen Testen von bis zu vier Indikatoren im Strategie-Tester
Dominante Kerze ist ein Set aus zwei Kerzen, bei dem sich die Dochte überschneiden, aber die Körper der Kerzen entweder eine Lücke nach oben, eine Lücke nach unten oder gleich groß sind.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.