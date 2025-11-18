無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Dominant Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 22
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ドミナント・キャンドルとは、ローソク足2本の芯が互いに交差し、ローソク足がギャップ・アップ、ギャップ・ダウン、または等しい状態のこと。ドミナントキャンドルは、通常、コンシルドの後、トレンドの検証に使用されます
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49126
