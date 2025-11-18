コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Dominant Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ

ドミナント・キャンドルとは、ローソク足2本の芯が互いに交差し、ローソク足がギャップ・アップ、ギャップ・ダウン、または等しい状態のこと。

ドミナントキャンドルは、通常、コンシルドの後、トレンドの検証に使用されます



