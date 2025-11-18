Доминирующая свеча - это набор из двух свечей, в котором фитили пересекаются в области тела друг друга, а тела свечей расположены либо гэпом вверх, либо гэпом вниз, либо одинаково.

Доминирующая свеча обычно используется для подтверждения тренда после консолидации







