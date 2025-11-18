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Индикаторы

Dominant Candle - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Rajesh Kumar Nait

Rajesh Kumar Nait

4.9 (31)
Привет, я Раджеш, разработчик MQL с дипломом бакалавра в области информационных технологий. Обладая более чем 12-летним опытом программирования, я перешел от работы PHP-разработчиком, специализирующимся на веб-разработке, к полноценному программисту MQL5 и трейдеру криптовалютой.
41 продукт 30 кодов 5 тем 286 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Доминирующая свеча - это набор из двух свечей, в котором фитили пересекаются в области тела друг друга, а тела свечей расположены либо гэпом вверх, либо гэпом вниз, либо одинаково.

Доминирующая свеча обычно используется для подтверждения тренда после консолидации
.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49126

Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

Свечной паттерн "Контратака

Отчет о свечном анализе Отчет о свечном анализе

Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и ширину свечей за определенный период, что может быть полезно при принятии торговых решений, например, о том, какой тейк-профит или стоп-лосс использовать на основе исторических значений.

TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем

Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

Гистограмма MACD