CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

KSU_martin - Experte für den MetaTrader 5

knyazev30241 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
16
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
KSU_martin.mq5 (28.62 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ich möchte Ihnen einen Expert Advisor vorstellen.

Wenn eine Order geöffnet ist, platziert der Expert Advisor zusätzliche Orders gemäß dem angegebenen Raster, mit oder ohne Lot-Erhöhung (abhängig von den Einstellungen). Sie können die Rasterplatzierung auch durch zwei Indikatoren konfigurieren: RSI und CCI, aber auf dem Rasterschritt. Das ist Raster+Signal.

Wir schließen Positionen, wenn ein Gewinn erreicht wird, oder Gewinn + MA-Umkehr.

Es ist möglich, Sell oder Buy separat zu schließen, sowie die gesamte Serie zusammen.

Er kann auch selbst nach Signalen handeln.


Wenn jemand Fehler im Code findet oder hilft, ihn zu optimieren - ich bin froh.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/32243

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD-Histogramm

Dominant Candle Dominant Candle

Dominante Kerze ist ein Set aus zwei Kerzen, bei dem sich die Dochte überschneiden, aber die Körper der Kerzen entweder eine Lücke nach oben, eine Lücke nach unten oder gleich groß sind.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.