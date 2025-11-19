Ich möchte Ihnen einen Expert Advisor vorstellen.

Wenn eine Order geöffnet ist, platziert der Expert Advisor zusätzliche Orders gemäß dem angegebenen Raster, mit oder ohne Lot-Erhöhung (abhängig von den Einstellungen). Sie können die Rasterplatzierung auch durch zwei Indikatoren konfigurieren: RSI und CCI, aber auf dem Rasterschritt. Das ist Raster+Signal.

Wir schließen Positionen, wenn ein Gewinn erreicht wird, oder Gewinn + MA-Umkehr.

Es ist möglich, Sell oder Buy separat zu schließen, sowie die gesamte Serie zusammen.

Er kann auch selbst nach Signalen handeln.





Wenn jemand Fehler im Code findet oder hilft, ihn zu optimieren - ich bin froh.





