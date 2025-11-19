1. Definition:

Das MACD-Histogramm (MACD-H) ist die Balkendiagrammkomponente des MACD-Indikators und stellt die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie dar. Formel: MACD-Histogramm = MACD-Linie - Signallinie .

2. Hauptbedeutung:

Er misst die Dynamik eines Trends und zeigt an, ob sich der Trend beschleunigt oder verlangsamt.

Die Balken verlängern sich und liegen über der Nulllinie: Das Kaufmomentum verstärkt sich.

Die Balken verlängern sich und liegen unter der Nulllinie: Das Verkaufsmomentum verstärkt sich.

Sich verkürzende Balken: Das Momentum schwächt sich ab und warnt vor einer möglichen Trendumkehr oder Konsolidierung.

Balken, die die Nulllinie kreuzen: Signalisiert den Kreuzungspunkt zwischen der MACD-Linie und der Signallinie.





Hinweis: Das MACD-Histogramm ist ein leistungsfähiger Signalfilter, der jedoch für optimale Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Trendanalysen kombiniert werden sollte.



