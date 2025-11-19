und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD Histogram MC - Indikator für den MetaTrader 5
1. Definition:
Das MACD-Histogramm (MACD-H) ist die Balkendiagrammkomponente des MACD-Indikators und stellt die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie dar. Formel: MACD-Histogramm = MACD-Linie - Signallinie .
2. Hauptbedeutung:
Er misst die Dynamik eines Trends und zeigt an, ob sich der Trend beschleunigt oder verlangsamt.
-
Die Balken verlängern sich und liegen über der Nulllinie: Das Kaufmomentum verstärkt sich.
-
Die Balken verlängern sich und liegen unter der Nulllinie: Das Verkaufsmomentum verstärkt sich.
-
Sich verkürzende Balken: Das Momentum schwächt sich ab und warnt vor einer möglichen Trendumkehr oder Konsolidierung.
-
Balken, die die Nulllinie kreuzen: Signalisiert den Kreuzungspunkt zwischen der MACD-Linie und der Signallinie.
Hinweis: Das MACD-Histogramm ist ein leistungsfähiger Signalfilter, der jedoch für optimale Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Trendanalysen kombiniert werden sollte.
