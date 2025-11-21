Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) - Experte für den MetaTrader 5
Dieser Codeblock funktioniert, wenn Sie entweder einen Stop-Loss verwenden oder nicht.
Anforderungen
- Sie müssen "Trade.mqh" einbinden, um Zugriff auf die CTrade-Klasse zu erhalten, die es Ihnen ermöglicht, mit Positionen und Aufträgen zu arbeiten.
#include <Trade\Trade.mqh> <<------------------------------------------ Fügen Sie diese "Trade.mqh" ein, um auf die CTrade-Klasse zuzugreifen.
- Sie müssen einen Eingabeparameter setzen, um den Trailing-Abstand nach Ihren Wünschen einzustellen. Dies ist nicht notwendig, aber sehr praktisch.
input double Traling_Step = 3.0;
- Sie müssen eine Instanz für die Klasse CTrade definieren, wobei der Name beliebig sein kann. Es wäre besser, sie nach dem OnInt-Ereignishandler zu definieren.
- Dann müssen Sie eine if-Anweisung erstellen, um zu prüfen, ob eine Position im Moment läuft. Diese Anweisung ruft die Funktion Check_TrailingStop(); für jeden Tick auf. Dies ist wichtig, da der EA einen scharfen und glatten Trail haben sollte. Denken Sie daran, diese Anweisung an den Anfang des OnTick-Ereignishandlers zu setzen, damit sie richtig funktioniert.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Experten-Initialisierungsfunktion| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Zeitschaltuhr erstellen EventSetTimer(60); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } CTrade trade; // <<------------------------------------------ Deklarieren Sie den "CTrade"-Kalss. Sie können "trade" durch einen beliebigen Namen ersetzen
void OnTick() { if(PositionsTotal() > 0) // Ruft die Trailing-Stop-Funktion für jeden Tick auf, wenn es Positionen gibt, die laufen. { Check_TralingStop(); } }
- Sie müssen eine benutzerdefinierte Funktion namens Check_TrailingStop(); ( in diesem Fall) deklarieren, um den Rest zu erledigen. Sie können jeden beliebigen Namen verwenden.
- Die benutzerdefinierte Funktion durchläuft alle geöffneten Positionen und verfolgt sie in dem von Ihnen gewünschten Abstand.
void Check_TralingStop() { int totalPositions = PositionsTotal(); for(int count =0; count < totalPositions; count++) { ulong TicketNo = PositionGetTicket(count); // Abrufen der Positions-Ticketnummer unter Verwendung des "Index" der Position. if(PositionSelectByTicket(TicketNo)) // Wählen Sie eine Position anhand der Ticketnummer (wir haben die Ticketnummer bereits ausgewählt) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // Überprüfen Sie die Position Typ. { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double stopLoss = PositionGetDouble(POSITION_SL); <<-------------------Abfrage der aktuellen Stop-Loss-Position double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); ulong ticket = PositionGetTicket(count); double trailingLevel = NormalizeDouble(bidPrice - (Traling_Step * Point()),_Digits); if(stopLoss < openPrice) // Kein Stop-Loss ist wahr. { if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > openPrice) // Wird nur einmal pro Position ausgeführt. Setzt den ersten SL. trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Ändern Sie den Trailing Stop mit "CTrade.trade". } if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > stopLoss) // Prüfen, ob der hintere Pegel über dem vorherigen liegt. { trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Ändern Sie den Trailing Stop mit "CTrade.trade". } } if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double stopLoss = PositionGetDouble(POSITION_SL); double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); double askPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); ulong ticket = PositionGetTicket(count); double trailingLevel = NormalizeDouble(askPrice + (Traling_Step * Point()),_Digits); if(stopLoss < openPrice) // Kein Stop-Loss ist wahr. { if(askPrice < openPrice && trailingLevel < openPrice) // Wird nur einmal pro Position ausgeführt. Setzt den ersten SL. trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Ändern Sie den Trailing Stop mit "CTrade.trade". } if(askPrice < openPrice && trailingLevel < stopLoss) // Prüfen, ob der hintere Pegel über dem vorherigen liegt. { trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Ändern Sie den Trailing Stop mit "CTrade.trade". } } } } }
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49021
