Harmonic Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5
Zitiert aus Investopedia
Was ist der harmonische Mittelwert?
Der harmonische Mittelwert ist ein numerischer Durchschnitt, der berechnet wird, indem die Anzahl der Beobachtungen oder Einträge in der Reihe durch den Kehrwert jeder Zahl in der Reihe dividiert wird. Der harmonische Mittelwert ist also der Kehrwert des arithmetischen Mittels der Kehrwerte.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49004
