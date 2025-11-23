Der logarithmische gleitende Durchschnitt berechnet fortlaufend den logarithmischen Mittelwert des höchsten und des niedrigsten Preises innerhalb einer Periode.

Die Crossover-Strategie mit zwei gleitenden Durchschnitten ist eine der häufigsten Handelsstrategien auf dem Finanzmarkt. Sie basiert auf der Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten (in der Regel lang- und kurzfristig) und signalisiert den Einstieg in eine Position auf der Grundlage ihrer Überkreuzung.

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.