Dieser Codeblock erkennt einen neuen Balken oder eine neue Kerze, wenn er empfangen wurde.

Das Grundprinzip des Codes ist sehr einfach. Zuerst speichert der Code die Zeit des vorherigen Balkens / der vorherigen Kerze. (Dann addieren Sie 60 Sekunden (entspricht 1 Minute. Sie können die Zeit nach Belieben addieren) zu der Zeit des vorherigen Balkens, was den Schlusszeitwert des aktuellen Balkens / der aktuellen Kerze ergibt.

Einmal,

Aktuelle Zeit = Schlusszeitwert des aktuellen Balkens / der aktuellen Kerze. Das bedeutet, dass ein neuer Balken eingegangen ist / der aktuelle Balken geschlossen hat.

In diesem Code wird das Flag (die Variable vom Typ bool ' NewBarRecived') vermeidet den mehrfachen Aufruf dieses Code-Blocks. Das bedeutet, dass dieser Code-Block nur einmal pro Bar / Kerze ausgeführt wird. Der Comment(); und der Playsound("ok.wav"); wird verwendet, um die Genauigkeit des Codeblocks zu überprüfen. Sie können sie entfernen, wenn Sie möchten.

Das Flag wird auf false zurückgesetzt, sobald die aktuelle Zeit über der Schlusszeit der aktuellen Kerze liegt, um die Ankunft des nächsten Balkens zu überprüfen. (Siehe dazu die Kommentare).