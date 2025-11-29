CodeBaseSezioni
Wick or Body High Low - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicato:
Ricerca di Wick o Body based High low nelle barre visibili del grafico

Esempio di massimo basato su Wick

Esempio di massimo basato sul corpo




Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48612

