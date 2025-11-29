CodeBaseРазделы
Индикаторы

Wick or Body High Low - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Ищет High Low на основе Wick или Body в видимых барах графика

Пример максимума на основе фитиля

Пример максимума на основе тела




