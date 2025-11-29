Скрипт определяет, следует ли ваш брокер американскому, британскому или австралийскому дневному графику (DST).

Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и скользящей средней. Показывает стрелки покупки/продажи, когда RSI выше/ниже 50 и цена выше/ниже MA.