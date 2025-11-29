CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Wick or Body High Low - indicateur pour MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
3
Note:
(8)
Publié:
HL_Search.mq5 (18.98 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Searches for Wick or Body based High low in visible bars of chart (en anglais seulement)

Exemple d'un haut basé sur la mèche

Haut basé sur le corps Exemple




Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48612

Determine Broker's Daylight (DST) schedule Determine Broker's Daylight (DST) schedule

Script pour déterminer si votre courtier suit l'horaire de la lumière du jour (DST) des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Union européenne.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Karacatica Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Karacatica

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est l'apparition de la flèche colorée de l'indicateur Karacatica.

Trading signals module based on 3LineBreak indicator Trading signals module based on 3LineBreak indicator

Trading signals module for MQL5 Wizard. The moment, when a bar formed by 3LineBreak changes its color, indicates the time for market entry.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).