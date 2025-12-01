und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ErrorDescription - Aktualisierte Bibliothek - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Paulo Henrique Da Silva
Diese Bibliothek verwendet kurze Beschreibungstexte für jeden der in der MQL5-Referenz enthaltenen Fehler. Sie wird häufig aktualisiert, da ständig neue Fehler zur offiziellen Dokumentation hinzugefügt werden.
Letzte Aktualisierung: 2024-02-29
Beispiel für die Verwendung:
(Vergessen Sie nicht, die DateiErrorDescription2.mq5 in den Ordner \MetaTrader 5\MQL5\Include zu kopieren)
Ich werde in Kürze eine Bibliothek mit einer Klasse veröffentlichen, die die Verwendung von Fehlern in MQL5 vereinfacht, einschließlich der Vereinfachung der Fehlermeldung durch den Benutzer, z.B. mit einer Raise(my_error)-Methode.
