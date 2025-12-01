//+------------------------------------------------------------------+

//| test.mq5 |

//| Copyright 2024, Paulo Henrique |

//| https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, Paulo Henrique"

#property link "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev"

#property version "1.00"

// Includes

#include < ErrorDescription2 . mqh >

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart ()

{

//--- usage example #1

Print ( "Description of MQL5 errors:" );

for ( int i = FIRST_RUNTIME_ERROR ; i <= LAST_TRADE_SERVER_ERROR ; i ++)

{

string error_desc = GetError ( i );

if ( IsSuccess ( i ) || error_desc == NULL )

continue ;

if ( IsRuntimeError ( i ))

Print ( "RuntimeError: " , error_desc );

if ( IsTradeServerError ( i ))

Print ( "TradeServerError: " , error_desc );

if ( IsUserError ( i ))

Print ( "UserError: " , error_desc );

}

//--- usage example #2

Print ( "

Last error description:" );

int retcode = GetLastError ();

if (! IsSuccess ( retcode ))

Print ( GetError ( retcode ));

//--- or simply

Print ( GetError ());

// The operation completed successfully [0]

// Unexpected internal error [4001]

// ...

Print ( GetError ( false ));

// The operation completed successfully

// Unexpected internal error

// ...

}