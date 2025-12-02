und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CVD (Cumulative Volume Delta) - Indikator für den MetaTrader 5
Leichter, quelloffener CVD-Indikator für MetaTrader 5. Er visualisiert den Netto-Kauf- und Verkaufsdruck als CVD-Kerzen in einem separaten Fenster - ein einfacher Start für die Analyse von Volumen und Orderflow.
Was er tut
- Berechnet und stellt CVD auf Ihrem Chart mit M1-Daten dar (kostenlose Version)
- Optionales Zurücksetzen an den Grenzen des Zeitrahmens (oder nie zurücksetzen)
- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen
Wie es berechnet wird (kostenlose Version)
- Für jede M1-Kerze: Richtung = sign(close - open)
- Volumen-Delta = Richtung × tick_volume
- CVD = kumulative Summe der Volumen-Deltas
- Dargestellt als Kerzen (Öffnen/Schließen = vorheriges/aktuelles CVD)
Eingaben
- InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): Zeitrahmen für das Zurücksetzen des CVD (z. B. H1, D1)
- InpNoReset (bool): auf true setzen, um nie zurückzusetzen
installieren
- Kopieren Sie CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 nach: MQL5/Indikatoren
- Kompilieren Sie in MetaEditor (F7) oder starten Sie MetaTrader 5 neu
- Anhängen von Navigator → Indikatoren
Tipps & Fehlersuche
- Beim ersten Durchlauf muss MT5 möglicherweise die M1-Historie herunterladen. Seien Sie geduldig; das Scrollen des Charts oder das Ändern des Zeitrahmens kann MT5 helfen, die Daten zu holen.
- Wenn CVD nicht aktualisiert wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Symbol/Zeitrahmen über eine M1-Historie verfügt.
- Bei langsamen Terminals versuchen Sie es mit weniger belegten Symbolen oder weniger offenen Charts.
