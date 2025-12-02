CodeBaseKategorien
Indikatoren

CVD (Cumulative Volume Delta) - Indikator für den MetaTrader 5

Salman Soltaniyan
Veröffentlicht:
Leichter, quelloffener CVD-Indikator für MetaTrader 5. Er visualisiert den Netto-Kauf- und Verkaufsdruck als CVD-Kerzen in einem separaten Fenster - ein einfacher Start für die Analyse von Volumen und Orderflow.

Was er tut

  • Berechnet und stellt CVD auf Ihrem Chart mit M1-Daten dar (kostenlose Version)
  • Optionales Zurücksetzen an den Grenzen des Zeitrahmens (oder nie zurücksetzen)
  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

Wie es berechnet wird (kostenlose Version)

  • Für jede M1-Kerze: Richtung = sign(close - open)
  • Volumen-Delta = Richtung × tick_volume
  • CVD = kumulative Summe der Volumen-Deltas
  • Dargestellt als Kerzen (Öffnen/Schließen = vorheriges/aktuelles CVD)

Eingaben

  • InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): Zeitrahmen für das Zurücksetzen des CVD (z. B. H1, D1)
  • InpNoReset (bool): auf true setzen, um nie zurückzusetzen

installieren

  1. Kopieren Sie CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 nach: MQL5/Indikatoren
  2. Kompilieren Sie in MetaEditor (F7) oder starten Sie MetaTrader 5 neu
  3. Anhängen von Navigator → Indikatoren

Tipps & Fehlersuche

  • Beim ersten Durchlauf muss MT5 möglicherweise die M1-Historie herunterladen. Seien Sie geduldig; das Scrollen des Charts oder das Ändern des Zeitrahmens kann MT5 helfen, die Daten zu holen.
  • Wenn CVD nicht aktualisiert wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Symbol/Zeitrahmen über eine M1-Historie verfügt.
  • Bei langsamen Terminals versuchen Sie es mit weniger belegten Symbolen oder weniger offenen Charts.



CVD

