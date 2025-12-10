CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SAR ADX Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Le Minh Duc | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
15
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

SAR ADX Signal mit mobiler Benachrichtigung, umgeschrieben von der MT4 Version (Quelle nicht mehr gefunden). Dies ist ein nachmalbarer Indikator, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn verwenden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48247

MathTicker - Tickgenerator im mathematischen Modus MathTicker - Tickgenerator im mathematischen Modus

Zeichnet Ticks im Real-Tick-Modus auf und liest sie im Mathe-Modus, wobei Ihre Strategie bei jedem Tick aufgerufen wird.

Funktion zur Berechnung der Losgröße aus dem Risiko pro Einlage Funktion zur Berechnung der Losgröße aus dem Risiko pro Einlage

Die Funktion berechnet die Losgröße einer offenen Position. Als Parameter werden der Eröffnungskurs eines Geschäfts, der Preis des Stop-Loss-Levels und das Risiko pro Geschäft in Prozent der Einlage übergeben

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.