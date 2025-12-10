und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SAR ADX Signal - Indikator für den MetaTrader 5
SAR ADX Signal mit mobiler Benachrichtigung, umgeschrieben von der MT4 Version (Quelle nicht mehr gefunden). Dies ist ein nachmalbarer Indikator, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn verwenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48247
Zeichnet Ticks im Real-Tick-Modus auf und liest sie im Mathe-Modus, wobei Ihre Strategie bei jedem Tick aufgerufen wird.Funktion zur Berechnung der Losgröße aus dem Risiko pro Einlage
Die Funktion berechnet die Losgröße einer offenen Position. Als Parameter werden der Eröffnungskurs eines Geschäfts, der Preis des Stop-Loss-Levels und das Risiko pro Geschäft in Prozent der Einlage übergeben
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.