Historische Niveaus sind Preise über die Lebenszeit eines Symbols, die technisch gesehen die am häufigsten wiederholten Preise sind. Aus finanzieller Sicht sind diese Preise wichtige Grenzen der wirtschaftlichen Bedingungen eines finanziellen Umfelds, das auf dem Chart eines bestimmten Symbols abgebildet ist. Es gibt wissenschaftliches Material, das zeigt, dass diese Niveaus mit finanziellen Grenzen/Phasen verbunden sind, die der Preis/Kurs nicht einfach überschreiten kann, es sei denn, die finanzielle Phase ändert sich für das betrachtete Symbol. Dies sind starke Gründe dafür, dass ein Händler seine Marktanalysen mit Historischen Levels untermauern muss.

Ich habe versucht, eine strukturelle Sicht auf diese Niveaus vom Standpunkt der Kerzenbildungsanalyse aus zu erstellen. Das Preis-/Kursverhalten über diesen Niveaus hat höchstwahrscheinlich einen starken Einfluss auf die Kerzenform. Wenn es zum Beispiel ein starkes Niveau für einen Preis gibt, sollten wir einen PREIS-SPRUNG haben, weil eine große Menge Geld auf diesem Preis/Kurs oder in seiner Nähe schläft.

In Anbetracht dieses Konzepts werden zwei Regeln entwickelt:

Regel 1 (Bullen-Kerze auf sup. Niveau): wenn Schluss - Tief > Sprung-Faktor

(Bullen-Kerze auf sup. Niveau): wenn Schluss - Tief > Sprung-Faktor Regel 2(Bullenkerze auf dem Rückwärtsniveau): wenn Schluss - Tief > Sprungfaktor & (Schluss-Tief)/(Hoch-Tief)>Verhältnis

Um die Regeln zu verdeutlichen, werden zwei Bilder erstellt.

Bild 1: Springen von S/R-Niveaus mit gleicher Aktion (wie Bullenkerze auf Unterstützung)





Bild 2: Springen von S/R-Niveaus, aber in umgekehrter Richtung (wie die Bullenkerze unter dem Widerstand)





Auf der Grundlage dieser Regeln (die Regeln sind wählbar) wurde ein Indikator entwickelt, der Daten in zwei verschiedenen Matrizen (sup_mat und res_mat) sammelt. Die Anzahl der S/R-Levels, die den ausgewählten Regeln entsprechen, werden während der Datenerfassung auf dem Bildschirm angezeigt. Die Bibliothek AlgLib(dataanalysis.mqh) wird verwendet, um die gesammelten Daten mit Hilfe der K-means-Methode zu clustern. Die Ergebnisse werden als Spalten von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dargestellt.

Nach der Verbesserung der Niveaus wird ein Diagramm mit demselben analysierten Symbol geöffnet und dann werden alle Niveaus (Cluster) auf diesem Diagramm gemäß dem Clustering-Prozess gezeichnet. Einige Parameter des Indikators können vom Bildschirm aus geändert werden, um ihn benutzerfreundlicher zu gestalten. Hier ist eine kurze Illustration der Bildschirmgrafik des Tools und seiner Ergebnisse.

Bild 3: Indikator-Bildschirm





Abbildung 4: Automatische Darstellung der Ergebnisse von Levels im Chart

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tool sehr leistungsfähig ist, auch wenn wir nur sehr einfache Regeln anwenden und die Levels ein starkes Unterstützungs- und Widerstandsverhalten zeigen. Es ist möglich, weitere Regeln hinzuzufügen, und der Code ist einfach zu erstellen, um ihn zu verbessern. Das Hinzufügen von zusätzlichen Regeln, das Aufteilen von Clusterbereichen und das Erstellen von spezielleren Clustern für diese Bereiche, die Suche nach der maximalen Distanz vor der Retusche der Levels können weitere Verbesserungen für das Tool sein. Jeder, der mehr haben möchte, kontaktiert mich bitte.



