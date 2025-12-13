Hallo,

Ich lerne gerade, wie man in MQL5 programmiert. Dieser Code wird verwendet, um die erforderliche Marge für ein Handelslot zu berechnen.

Es ermöglicht die Anpassung der Leverage-Faktor, um die erforderliche Marge zu sehen.

Der Code ist vielleicht noch nicht ganz vollständig, da ich ihn mit FX- und Metallsymbolen verwende, und es kann Ungenauigkeiten geben, wenn ich Cent-Konten oder CFDs/Kryptos verwende.

Ich bin immer noch dabei, meine Programmierkenntnisse zu verbessern. Jegliche Vorschläge oder Rückmeldungen wären mir sehr willkommen, um mich zu verbessern.

