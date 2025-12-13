und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Caculater Margin - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 13
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Hallo,
Ich lerne gerade, wie man in MQL5 programmiert. Dieser Code wird verwendet, um die erforderliche Marge für ein Handelslot zu berechnen.
Es ermöglicht die Anpassung der Leverage-Faktor, um die erforderliche Marge zu sehen.
Der Code ist vielleicht noch nicht ganz vollständig, da ich ihn mit FX- und Metallsymbolen verwende, und es kann Ungenauigkeiten geben, wenn ich Cent-Konten oder CFDs/Kryptos verwende.
Ich bin immer noch dabei, meine Programmierkenntnisse zu verbessern. Jegliche Vorschläge oder Rückmeldungen wären mir sehr willkommen, um mich zu verbessern.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65978
Setzen Sie drei Kreuze und überwachen Sie die tägliche prozentuale Leistung ab einem bestimmten Zeitpunkt (der ebenfalls festgelegt werden kann).Strong Historical Levels
Historisch starke S/Rs-Niveaus
Der Indikator Open Range Breakout (ORB) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Kursausbrüche aus der Eröffnungsspanne von Handelssitzungen identifiziert und verfolgt. Dieser Indikator basiert auf dem Konzept, dass die in den ersten Minuten einer Handelssitzung festgestellten Höchst- und Tiefstkurse oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Rest des Tages dienen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungsspanne auf der Grundlage benutzerdefinierter Zeiträume, stellt mehrere Kursziele dar und gibt visuelle und akustische Warnungen für potenzielle Handelsmöglichkeiten aus. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Ausbruchsgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit und Wiederholungs-Szenarien zu identifizieren.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.