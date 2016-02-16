und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Mass Index - Indikator für den MetaTrader 5
Der Mass Index wurde entwickelt um Trendumkehrpunkte zu erfassen. Der Mass Index wurde von Donald Dorcy entwickelt. Ist die Kursbewegung signifikant steigt der Mass Index. Wenn die Kursbewegung schwach ist fällt der Mass Index. Tageskursbewegungen werden zu diesem Zweck verwendet.
Nach D.Dorcy ist das wichtigste Mass Index Signal eine spezielle Konstellation, die der Indikators herausbildet. Sie wird als "Reversal Bulge" bezeichnet. Sie wird gebildet wenn der Mass Index über 25 Perioden über 27 steigt und dann unter 26,5 fällt. In diesem Fall kann eine Kursumkehr auftreten, unabhängig vom vorliegenden Trend(die Kurse können aufwärts tendieren oder abwärts oder in einem Korridor hin und her schwanken).
Um herauszufinden welche Kauf/Verkaufsignale der Reverse Bulge generiert wird oft der Exponentielle Gleitende Durchschnitt über 9 Perioden des Kursverlaufs verwendet. Wenn ein Reverse Bulge erscheint, sollte man kaufen wenn der Gleitende Durchschnitt fällt (in Hoffnung einer Umkehr) und verkaufen wenn er steigt.
Mass Index Indikator
Berechnung:
- SUM - entspricht der Summe
- HIGH - Höchstkurs des Balkens
- LOW - Tiefstkurs des Balkens
- EMA - der Exponentielle Gleitender Durchschnitt;
- N - Die Periode des Indikators (die Anzahl der Summenwerte).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/37
