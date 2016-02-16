Der technische IndikatorIchimoku Kinko Hyo ist dazu vorhergesehen den Markttrend sowie Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu kennzeichnen und Kauf- und Verkaufsignale zu generieren.



Dieser Indikator funktioniert am besten auf dem Tages- und Wochenchart. Zur Definition der Dimensionsparameter werden vier Zeitintervalle mit verschiedener Länge benutzt. Die Werte der individuellen Linien die den Indikator ausmachen basieren auf diesen Intervallen:



Tenkan-sen zeigt den durchschnittlichen Kurswert während des ersten Zeitintervalls. Dieser ist definiert als die Summe des Hochs und Tiefs innerhalb dieses Zeitraums dividiert durch zwei.

Kijun-sen zeigt den durchschnittlichen Kurswert während des zweiten Zeitintervalls.

Senkou Spanne A zeigt die Mitte der Distanz der oben genannten Linien um den Wert des zweiten Zeitintervals nach vorne verschoben.

Senkou Spanne B zeigt den durchschnittlichen Kurswert während des dritten Zeitintervalls um den Wert des zweiten Zeitintervalls nach vorne verschoben.

Chikou Spanne zeigt den Schlusskurs der aktuellen Kerze um den Wert des zweiten Zeitintervalls nach hinten verschoben. Der Bereich zwischen den Senkou Linien wird mit einer anderen Farbe schraffiert und als Wolke "cloud" bezeichnet. Bewegt sich der Kurs zwischen diesen Linien sollte der Markt als trendlos betrachtet werden und dann bilden die Ränder der Cloud den Unterstüzungs- und Widerstandsbereich.



Wenn der Kurs über der Cloud verläuft bildet ihre obere Linie den ersten Unterstützungsbereich, ihre untere Linie den zweiten Unterstützungsbereich.

Wenn der Kurs unter der Cloud verläuft bildet die untere Linie den ersten Widerstandsbereich, die obere den zweiten Widerstandsbereich.

Wenn die Linie der Chikou Spanne den Kurschart von unten nach oben schneidet stellt dies ein Kaufsignal dar. Wenn die Linie der Chikou Spanne den Kurschart von oben nach unten schneidet stellt dies ein Verkaufsignal dar.

Kijun-sen wird als Indikator für die Marktbewegung benutzt. Wenn der Kurs über diesem Indikator verläuft werden die Kurse wahrscheinlich weiter steigen. Wenn der Kursverlauf diese Linie kreuzt ist ein baldiger Trendwechsel wahrscheinlich . Eine andere Art, Kijun-sen zu benutzen ist als Signalgeber. Ein Kaufsignal wird generiert wenn die Tenkan-sen Linie Kijun-sen von unten nach oben kreuzt. Von oben nach unten stellt ein Verkaufsignal dar. Tenkan-sen wird als Indikator für den Markttrend verwendet. Wenn diese Linie steigt oder fällt existiert ein Trend. Verläuft sie horizontal bedeutet dies dass der Markt in einem Kanal ist.

Abbildung:



Ichimoku Kinko Hyo Indikator

