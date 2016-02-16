Der Money Flow Index (MFI) ist der technische Indikator der das Maß, in dem Geld in ein Wertpapier investiert wird und dann wieder abgezogen wird, angibt.



Konstruktion und Auslegung des Indikators sind ähnlich wie Relative Strength Index mit dem einzigen Unterschied, dass Volumen beim MFI eine große Rolle spielt.

Bei der Analyse des Money Flow Index sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

Divergenzen zwischen dem Indikator und der Kursbewegung. Steigen die Kurse während der MFI fällt (oder umgedreht), ist die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr hoch.

Ist der Wert des Money Flow Index über 80 oder unter 20 wird ein potentielles Hoch bzw. Tief des Marktes signalisiert.

Abbildung:



Money Flow Index Indikator



Berechnung:



Die Berechnung des Money Flow Index beinhaltet mehrere schritte. Zuerst wird der Typische Preis (TP) der betreffenden Periode bestimmt.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



Dann berechnet man den Money Flow (MF):



MF = TP * VOLUME



Ist der heutige Typische Preis größer als der gestrige TP wird der Money Flow als positiv erachtet. Ist der heutige Typische Preis kleiner als der gestrige TP wird der Money Flow als negativ erachtet.

POSITIVE MONEY FLOW ist die Summe der positiven Money Flows über einen gewählten Zeitraum. NEGATIVE MONEY FLOW ist die Summe der negativen Money Flows über einen gewählten Zeitraum.

Dann berechnet man das Money Ratio (MR) indem man das Positive Money Flow durch das Negative Money Flow dividiert:



MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW



Zum Schluss berechnet man den Money Flow Index mit dem Money Ratio:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))



wobei:

