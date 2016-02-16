Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ist der nächste dynamische Trendfolge-Indikator. Er zeigt die Korrelation zwischen zwei Gleitenden Durchschnitten eines Kursverlaufs.

Der technische Indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ist die Differenz aus den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA) über 26 Perioden und 12 Perioden. Um klare Kauf-/Verkaufmöglichkeiten anzuzeigen wird eine sogenannte Signallinie (Gleitender Durchschnitt des Indikators über 9 Perioden) im MACD Chart aufgetragen.



Der MACD zeigt sich am effektivsten in weit schwingenden Handelsmärkten. Es gibt drei gängige Wege den Moving Average Convergence/Divergence zu benutzen: Crossovers, Überkauft/Überverkauft-Zustände und Divergenzen.



Crossovers. Die grundlegende MACD Handelsregel ist zu kaufen sobald der MACD unter seine Signallinie fällt. Gleichermaßen tritt ein Kaufsignal auf sobald der Moving Average Convergence/Divergence über seine Signallinie steigt. Ebenfalls beliebt ist es zu kaufen/verkaufen wenn der MACD über/unter Null geht. Überkauft/Überverkauft-Zustände. Der MACD kann auch als überkauft/überverkauft Indikator eingesetzt werden. Sobald der kürzere Gleitender Durchschnitt sich dramatisch vom längeren Gleitender Durchschnitt entfernt (angenommen der MACD steigt) ist es wahrscheinlich das der Wertpapierkurs überdehnt ist und bald auf ein realistischeres Maß zurückkommt. Divergenz. Eine Indikation dafür, dass das Ende des laufenden Trends bevorsteht, entsteht wenn der MACD vom Wertpapier divergiert. Eine bullishe Divergenz tritt auf wenn der Moving Average Convergence/Divergence Indikator neue Hochs erreicht während der Kurs keine neuen Hochs erreichen kann. Eine bearishe Divergenz entsteht wenn der MACD neue Tiefs erreicht während der Kurs keine neuen Tiefs erreichen kann. Beide dieser Divergenzen sind am signifikantesten wenn sie in relativ überkauften/überverkauften Bereichen auftreten.

Abbildung:



MACD Indikator



Berechnung:



Der MACD wird berechnet indem der Wert des Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts über 26 Perioden vom Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt über 12 Perioden subtrahiert wird. Ein Einfacher Gleitender Durchschnitt über 9 Perioden (die Signallinie) wird dann über dem MACD aufgetragen.



MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)



wobei:

