Alle Märkte sind dadurch gekennzeichnet das sich der Kurs über weite Strecken nicht signifikant ändert und nur für kurze Zeit (15-30%) trendig verläuft. Die lukrativsten Phasen sind diejenigen in denen der Kurs einen Trend aufweist.

Der Fractal ist einer von 5 Indikatoren aus Bill Williams’ Handelssystem der es ermöglicht, Hochs und Tiefs zu finden. Zur technische Definition eines oberen Fraktals werden fünf aufeinanderfolgende Balken benötigt, wobei der mittlere das höchste Hoch aufweisen muss, mit jeweils zwei tieferen Hochs auf beiden Seiten. Umgekehrt besteht ein unteres Fraktal aus einer Reihe von fünf aufeinanderfolgenden Balken mit dem tiefsten Tief in der Mitte und zwei höheren Tiefs auf beiden Seiten. Die Hoch- und Tiefpunkte der Fraktale werden mit Pfeilen nach oben und nach unten im Chart angezeigt.



Die Signale von Fractal müssen mit dem Indikator Alligator gefiltert werden. Eine Long-Position sollte nicht geschlossen werden wenn das Fraktal tiefer als die Alligatorzähne liegt. Eine Short-Position sollte nicht geschlossen werden wenn das Fraktal tiefer als die Alligatorzähne liegt. Wenn ein Fractal-Signal generiert wurde und in Kraft ist, was durch seine Lage außerhalb des Alligatormauls gekennzeichnet ist, bleibt es gültig bis dies nicht mehr der Fall ist oder ein neueres Fraktal-Signal auftritt.

Abbildung:



Fractals Indikator

