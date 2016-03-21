und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET) - Skript für den MetaTrader 5
1212
Dies ist ein Beispiel für den Gebrauch der Eigenschaften von OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET. Sehen Sie sich das Video an: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.
Dieses Feature erlaubt es Ihnen ein Bild mit einem ganzen Set aus mehreren Bildern zu benutzen.(Aähnlich wie CSS-sprites im Web).
Wichtig: Um die OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET Eigenschaften nutzen zu können, Müssen Sie mit Hilfe von OBJPROP_XSIZE and OBJPROP_YSIZE die Größe des sichtbaren Bereiches angeben.
Um dieses Skript kompilieren zu können müssen Sie es in den terminal_data_folder\MQL5\Files\. Ordner entpacken.
Um die kompilierte Version des Skriptes starten zu können (Demo_BitmapOffset.ex5), müssen Sie es herunterladen und in den terminal_data_folder\MQL5\Scripts\. Ordner kopieren.
- Die Verwendung von resources Erlaubt es Ihnen alle notwendigen Dateien und Objekte in einem einzigen .EX5 file. anzubieten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/325
