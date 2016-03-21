CodeBaseKategorien
Skripte

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET) - Skript für den MetaTrader 5

files.zip (1015.26 KB)
demo_bitmapoffset.mq5 (3.67 KB) ansehen
demo_bitmapoffset.ex5 (1672.72 KB)
Dies ist ein Beispiel für den Gebrauch der Eigenschaften von OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET. Sehen Sie sich das Video an: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.

Dieses Feature erlaubt es Ihnen ein Bild mit einem ganzen Set aus mehreren Bildern zu benutzen.(Aähnlich wie CSS-sprites im Web).

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET)

Wichtig: Um die OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET Eigenschaften nutzen zu können, Müssen Sie mit Hilfe von OBJPROP_XSIZE and OBJPROP_YSIZE die Größe des sichtbaren Bereiches angeben.

Um dieses Skript kompilieren zu können müssen Sie es in den terminal_data_folder\MQL5\Files\. Ordner entpacken.

Um die kompilierte Version des Skriptes starten zu können (Demo_BitmapOffset.ex5), müssen Sie es herunterladen und in den terminal_data_folder\MQL5\Scripts\. Ordner kopieren.

Empfehlungen:

  • Die Verwendung von resources Erlaubt es Ihnen alle notwendigen Dateien und Objekte in einem einzigen .EX5 file. anzubieten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/325

