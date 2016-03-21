Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET)

Dies ist ein Beispiel für den Gebrauch der Eigenschaften von OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET. Sehen Sie sich das Video an: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.



Dieses Feature erlaubt es Ihnen ein Bild mit einem ganzen Set aus mehreren Bildern zu benutzen.(Aähnlich wie CSS-sprites im Web).





Wichtig: Um die OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET Eigenschaften nutzen zu können, Müssen Sie mit Hilfe von OBJPROP_XSIZE and OBJPROP_YSIZE die Größe des sichtbaren Bereiches angeben.



Um dieses Skript kompilieren zu können müssen Sie es in den terminal_data_folder\MQL5\Files\. Ordner entpacken.

Um die kompilierte Version des Skriptes starten zu können (Demo_BitmapOffset.ex5), müssen Sie es herunterladen und in den terminal_data_folder\MQL5\Scripts\. Ordner kopieren.

Empfehlungen: