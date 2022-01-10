당사 팬 페이지에 가입하십시오
Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET) - MetaTrader 5용 스크립트
384
OBJPROP_XOFFSET와 OBJPROP_YOFFSET 속성을 사용하는 예입니다. 관련 비디오를 시청해 보세요: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.
이 기능을 사용하면 여러 개의 이미지 세트와 함께 이미지를 사용할 수 있습니다(예: 웹에서 사용되는 CSS 스프라이트 처럼).
중요: OBJPROP_XOFFSET 및 OBJPROP_YOFFSET 속성을 사용하려면 반드시 OBJPROP_XSIZE 및 OBJPROP_YSIZE 속성을 사용하여 보이는 영역의 크기를 지정해야 합니다.
스크립트를 컴파일하려면 아카이브 files.zip에서 파일의 압축을 terminal_data_folder\MQL5\Files\에 풉니다
스크립트의 컴파일된 버전(Demo_BitmapOffset.ex5)을 시작하려면 다운로드하여terminal_data_folder\MQL5\Scripts\에 놓습니다
권장:
- resources를 사용하면 필요한 모든 객체를 단일한 .EX5 파일로 제공할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/325
