und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD Signals - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1646
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Hier befindet sich der Quellcode für den MetaTrader 4.
Er enthält keine Alerts und "Pfeile", aber ist funktionsfähig.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9216
Der Bollinger Bands ® Indikator (BB) ist ähnlich wie Envelopes. Der einzige Unterschied ist dass die Envelops Bänder mit einem fixen Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt gezeichnet werden wohingegen der Abstand der Bollinger Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen beträgt.ColorBars
Der ColorBars Indikator stellt Balken mit verschiedenen Farben in Abhängigkeit der Volumenänderung dar. Hat das Volumen zugenommen ist die Farbe grün, andernfalls ist die Farbe rot.
Wenn sie nur einen Teil des Bildes anzeigen wollen und einen anderen Teil nicht, dann können Sie das bewegbare Fenster dazu benutzen unter Angabe des sichtbaren Bereiches des Bildes.iChartsSwitchSymbol
Wenn das Symbol des Charts geändert wird, dann werden auch alle anderen Symbole in allen anderen Charts geändert.