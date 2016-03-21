CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iChartsSwitchSymbol - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1067
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Nachdem sie den Indikator zu dem Chart hinzugefügt haben sehen Sie den Hinweis: "Drag symbol here (Bewegen Sie das Symbol hierhin)".

Wenn Sie ein Symbol aus dem Market-Watch-Window auf den Chart schieben, werden alle Symbole in allen anderen Charts ebenfalls geändert.

iChartsSwitchSymbol

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/326

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET) Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET)

Wenn sie nur einen Teil des Bildes anzeigen wollen und einen anderen Teil nicht, dann können Sie das bewegbare Fenster dazu benutzen unter Angabe des sichtbaren Bereiches des Bildes.

MACD Signals MACD Signals

Version des MACD Signals Indikators für den MetaTrader 5.

MQL5 Wizard - Trading Signals of Candlestick Patterns + Stochastic MQL5 Wizard - Trading Signals of Candlestick Patterns + Stochastic

Tradingsignale mit Kerzengruppen und der Bestätigung durch einen stochastischen Indikator.

Die Erzeugung von Fraktalen in MQL5 unter Verwendung der Iterated Function Systems (IFS) (Iterationsfunktionen) Die Erzeugung von Fraktalen in MQL5 unter Verwendung der Iterated Function Systems (IFS) (Iterationsfunktionen)

Die Bibliothek cIntBMP gibt Ihnen die Möglichkeit Bilder im BMP-Format zu erzeugen Wir betrachten hier ein Beispiel, wie Sie die Iterated Function System (IFS) für die Herstellung von selbstähnlichen fraktalen verwenden.