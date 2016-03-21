und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iChartsSwitchSymbol - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1067
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nachdem sie den Indikator zu dem Chart hinzugefügt haben sehen Sie den Hinweis: "Drag symbol here (Bewegen Sie das Symbol hierhin)".
Wenn Sie ein Symbol aus dem Market-Watch-Window auf den Chart schieben, werden alle Symbole in allen anderen Charts ebenfalls geändert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/326
Wenn sie nur einen Teil des Bildes anzeigen wollen und einen anderen Teil nicht, dann können Sie das bewegbare Fenster dazu benutzen unter Angabe des sichtbaren Bereiches des Bildes.MACD Signals
Version des MACD Signals Indikators für den MetaTrader 5.
Tradingsignale mit Kerzengruppen und der Bestätigung durch einen stochastischen Indikator.Die Erzeugung von Fraktalen in MQL5 unter Verwendung der Iterated Function Systems (IFS) (Iterationsfunktionen)
Die Bibliothek cIntBMP gibt Ihnen die Möglichkeit Bilder im BMP-Format zu erzeugen Wir betrachten hier ein Beispiel, wie Sie die Iterated Function System (IFS) für die Herstellung von selbstähnlichen fraktalen verwenden.