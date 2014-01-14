Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET)

Este es un ejemplo de uso de las propiedades OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET. Ver el vídeo: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.



Esta característica te permitirá utilizar la imagen con un conjunto de varias imágenes (como los sprites CSS que se utilizan en la web).





Importante: Para poder utilizar las propiedades OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET primero debes especificar el tamaño del área visible con las propiedades OBJPROP_XSIZE y OBJPROP_YSIZE.



Tienes que descomprimir el archivo files.zip en terminal_data_folder\MQL5\Files\ para poder compilar el script.

Para ejecutar la versión compilada (Demo_BitmapOffset.ex5) del script, descarga el archivo y colócalo en terminal_data_folder\MQL5\Scripts\.

Recomendaciones: