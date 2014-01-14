Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET) - script para MetaTrader 5
Este es un ejemplo de uso de las propiedades OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET. Ver el vídeo: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.
Esta característica te permitirá utilizar la imagen con un conjunto de varias imágenes (como los sprites CSS que se utilizan en la web).
Importante: Para poder utilizar las propiedades OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET primero debes especificar el tamaño del área visible con las propiedades OBJPROP_XSIZE y OBJPROP_YSIZE.
Tienes que descomprimir el archivo files.zip en terminal_data_folder\MQL5\Files\ para poder compilar el script.
Para ejecutar la versión compilada (Demo_BitmapOffset.ex5) del script, descarga el archivo y colócalo en terminal_data_folder\MQL5\Scripts\.
- Los recursos permiten agrupar todos los objetos necesarios en un único archivo .EX5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/325
