CD다운로드 히스토리 클래스 - MetaTrader 5용 라이브러리
CDownLoadHistory 클래스의 기능을 사용하면 기록 로딩 프로세스를 '시각적'과 '자동'의 두 가지 모드로 구성할 수 있습니다.
시각적 모드
다운로드 히스토리 시각 모드 스크립트 downloadhistoryvisualmode.mq5의 사용 예시입니다.
입력 매개변수에서 현재 심볼 또는 마켓 개요에서 사용 가능한 모든 심볼을 기준으로 다운로드 옵션을 설정할 수 있습니다.
"종합시세의 모든 종목"을 선택하면 두 개의 진행률 표시줄에 프로세스가 반영됩니다:
하나의 심볼에 대해 로딩이 수행되면 진행률 표시줄도 하나가 됩니다:
실행 결과는 도구 창의 전문가 탭에 반영됩니다:
'자동' 모드
작업 실행 결과는 반환 코드로 사용할 수 있습니다. 이 모드는 다운로드 시각화가 필요하지 않은 mql5 프로그램에서 사용됩니다. 다운로드 히스토리 자동 모드 스크립트에서 사용 예시.
가격 히스토그램 도구(시장 프로필) 문서에 설명된 CProgressBar 클래스와 MQL5에서의 구현을 사용합니다.
