 CDownLoadHistory类

CDownLoadHistory类提供了下载历史数据的两种方式：“可视化”和“静默”。



1. 可视化模式



使用这一模式的例子是downloadhistoryvisualmode.mq5。

“历史数据下载模式”的输入参数可以是这两者之一：“当前交易对象”或者“所有Market Watch窗口的交易对象”：







对于“所有Market Watch窗口的交易对象”模式，会显示两个进度条：







对于“当前交易对象”模式选中的情况，将显示单一进度条：





它将结果打印在“工具箱”窗口的“专家”标签页中：





2. 静默模式



下载结果为一个返回码。静默模式在不需要可视化的程序中十分有用。查看downloadhistorysilentmode.mq5脚本中的样例。



它使用CProgressBar类，在价格柱状图（市场概貌）和它的MQL5实现中有描述。

