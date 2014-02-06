代码库部分
程序库

CDownLoadHistory类 - MetaTrader 5程序库

CDownLoadHistory类提供了下载历史数据的两种方式：“可视化”和“静默”。

1. 可视化模式

使用这一模式的例子是downloadhistoryvisualmode.mq5。

“历史数据下载模式”的输入参数可以是这两者之一：“当前交易对象”或者“所有Market Watch窗口的交易对象”：

CDownLoadHistory类

对于“所有Market Watch窗口的交易对象”模式，会显示两个进度条：

 CDownLoadHistory类

对于“当前交易对象”模式选中的情况，将显示单一进度条：

CDownLoadHistory类
 

它将结果打印在“工具箱”窗口的“专家”标签页中：

CDownLoadHistory类
 

2. 静默模式

下载结果为一个返回码。静默模式在不需要可视化的程序中十分有用。查看downloadhistorysilentmode.mq5脚本中的样例。

它使用CProgressBar类，在价格柱状图（市场概貌）和它的MQL5实现中有描述。

