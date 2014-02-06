请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CDownLoadHistory类 - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1786
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
CDownLoadHistory类提供了下载历史数据的两种方式：“可视化”和“静默”。
1. 可视化模式
使用这一模式的例子是downloadhistoryvisualmode.mq5。
“历史数据下载模式”的输入参数可以是这两者之一：“当前交易对象”或者“所有Market Watch窗口的交易对象”：
对于“所有Market Watch窗口的交易对象”模式，会显示两个进度条：
对于“当前交易对象”模式选中的情况，将显示单一进度条：
它将结果打印在“工具箱”窗口的“专家”标签页中：
2. 静默模式
下载结果为一个返回码。静默模式在不需要可视化的程序中十分有用。查看downloadhistorysilentmode.mq5脚本中的样例。
它使用CProgressBar类，在价格柱状图（市场概貌）和它的MQL5实现中有描述。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/304
sToken
本脚本含有一个类，能够用于处理由字符串定义的数学和逻辑表达式。downloadhistory.mq5
该脚本下载交易服务器上可用的（当前交易对象）历史数据。
iChartsSwitchSymbol
当图表交易对象改变时，它将改变所有其他图表的交易对象。初级随机振荡器[v01]
初级随机振荡器 - 双EMA平滑随机振荡器，基于Lee Leibfarth (August 2008)在TASC上的文章。