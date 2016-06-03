Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Demo_DRAW_ZIGZAG - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der einfachste Indikator, der den Stil DRAW_ZIGZAG verwendet.
Der Indikator verbindet Hoch und Tief benachbarter Balken miteinander.
Siehe auch den Beitrag Zeichnungsstile in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/295
