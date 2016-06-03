CodeBaseKategorien
Indikatoren

Demo_DRAW_ZIGZAG - Indikator für den MetaTrader 5

Der einfachste Indikator, der den Stil DRAW_ZIGZAG verwendet.

Der Indikator verbindet Hoch und Tief benachbarter Balken miteinander.

Siehe auch den Beitrag Zeichnungsstile in MQL5.

DRAW_ZIGZAG


