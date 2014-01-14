Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Clase CDownLoadHistory - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1292
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripcion:
La clase CDownLoadHistory proporciona los métodos de descarga de datos históricos en dos modos: "visual" y "silencioso".
1. Modo visual
El ejemplo del uso de este modo es downloadhistoryvisualmode.mq5.
El parámetro de entrada "modo de descarga del histórico" puede ser uno de dos modos: "símbolo actual" o "todos los símbolos de la ventana de observación del mercado":
Para el modo "Todos los símbolos de la ventana de observación del mercado", se mostrará dos barras de progreso:
Para el caso si el símbolo"actual" está seleccionado el modo, aparecerá la barra de progreso individual:
It prints the results in "Experts" tab of "Toolbox" window:
2. Modo silencioso
El resultado de la descarga está disponible como un código de retorno. El modo silencioso puede ser útil en los programas, donde la visualización no es necesaria. Ver ejemplo en el script downloadhistorysilentmode.mq5.
Utiliza la clase CProgressBar, descrita en El Precio del Histograma (Perfil de Mercado) y su implementación en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/304
El script muestra un ejemplo del uso de la función FileMove()iChartsSwitchSymbol
Cuando se cambia el símbolo gráfico, cambiará los símbolos para todas las otras gráficas.
El script contiene una clase, que puede utilizarse para resolver expresiones matemáticas y lógicas, definidas como string.downloadhistory.mq5
El script de descargas de datos históricos (para el actual símbolo), disponibles en el servidor de trade.