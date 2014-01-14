CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

Clase CDownLoadHistory - librería para MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1292
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Scripts\DownloadHistory\
classprogressbar.mqh (3.75 KB) ver
cdownloadhistory.mqh (10.54 KB) ver
downloadhistoryvisualmode.mq5 (1.36 KB) ver
downloadhistorysilentmode.mq5 (1.17 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripcion:

La clase CDownLoadHistory proporciona los métodos de descarga de datos históricos en dos modos: "visual" y "silencioso".

1. Modo visual

El ejemplo del uso de este modo es downloadhistoryvisualmode.mq5.

El parámetro de entrada "modo de descarga del histórico" puede ser uno de dos modos: "símbolo actual" o "todos los símbolos de la ventana de observación del mercado":

Clase CDownLoadHistory

Para el modo "Todos los símbolos de la ventana de observación del mercado", se mostrará dos barras de progreso:

 Clase CDownLoadHistory

Para el caso si el símbolo"actual" está seleccionado el modo, aparecerá la barra de progreso individual:

Clase CDownLoadHistory
 

It prints the results in "Experts" tab of "Toolbox" window:

Clase CDownLoadHistory
 

2. Modo silencioso

El resultado de la descarga está disponible como un código de retorno. El modo silencioso puede ser útil en los programas, donde la visualización no es necesaria. Ver ejemplo en el script downloadhistorysilentmode.mq5.

Utiliza la clase CProgressBar, descrita en El Precio del Histograma (Perfil de Mercado) y su implementación en MQL5.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/304

Demo_FileMove Demo_FileMove

El script muestra un ejemplo del uso de la función FileMove()

iChartsSwitchSymbol iChartsSwitchSymbol

Cuando se cambia el símbolo gráfico, cambiará los símbolos para todas las otras gráficas.

sToken sToken

El script contiene una clase, que puede utilizarse para resolver expresiones matemáticas y lógicas, definidas como string.

downloadhistory.mq5 downloadhistory.mq5

El script de descargas de datos históricos (para el actual símbolo), disponibles en el servidor de trade.