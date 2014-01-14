Descripcion:



La clase CDownLoadHistory proporciona los métodos de descarga de datos históricos en dos modos: "visual" y "silencioso".



1. Modo visual



El ejemplo del uso de este modo es downloadhistoryvisualmode.mq5.

El parámetro de entrada "modo de descarga del histórico" puede ser uno de dos modos: "símbolo actual" o "todos los símbolos de la ventana de observación del mercado":







Para el modo "Todos los símbolos de la ventana de observación del mercado", se mostrará dos barras de progreso:







Para el caso si el símbolo"actual" está seleccionado el modo, aparecerá la barra de progreso individual:





It prints the results in "Experts" tab of "Toolbox" window:





2. Modo silencioso



El resultado de la descarga está disponible como un código de retorno. El modo silencioso puede ser útil en los programas, donde la visualización no es necesaria. Ver ejemplo en el script downloadhistorysilentmode.mq5.



Utiliza la clase CProgressBar, descrita en El Precio del Histograma (Perfil de Mercado) y su implementación en MQL5.

