Commodity Channel Index (CCI)
2731
Der technische IndikatorCommodity Channel Index (CCI) bildet die Abweichung eines Rohstoffpreises von seinem durchschnittlichen statistischen Preis ab.
Hohe Werte des Index weisen darauf hin dass der Wert im Vergleich zu seinem Durchschnittspreis überkauft ist, niedrige Werte zeigen dass er überverkauft ist. Trotz seines Namens kann der Commodity Channel Index auf alle Finanzinstrumente angewendet werden, nicht nur auf Rohstoffe .
Es gibt zwei grundlegende Anwendungsformen des Commodity Channel Index :
- Divergenzen finden. Eine Divergenz tritt auf wenn der Kurs ein neues Hoch erreicht, der Commodity Channel Index aber das vorherige Hoch nicht überschreiten kann. Einer solchen klassische Divergenz folgt üblicherweise eine Kurskorrektur.
- Als ein Indikator für überkaufte/überverkaufte Märkte.. Der Commodity Channel Index verläuft üblicherweise im Wertebereich von ±100. Werte über +100 zeigen überkaufte Marktphasen an (und die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur), Werte unter 100 zeigen überverkaufte Marktphasen an (und die Wahrscheinlichkeit einer Kursralley).
Commodity Channel Index Indikator
1. Um einen typischen Wert zu finden muss das Hoch, Tief und der Schlusskurs jedes Balkens addiert werden und das Resultat durch 3 dividiert werden:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Der Einfachen Gleitenden Durchschnitt über n Perioden eines typischen Wertes berechnet werden:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. Der erhaltene Wert SMA(TP, N) von den typischen Werten aller vorherigen n Perioden subtrahiert werden:
D = TP - SMA (TP, N)
4.Der Einfache Gleitende Durchschnitt über n Perioden des absoluten D Wertes berechnet werden:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. Der ermittelte SMA(D, N) mit 0,015 multipliziert werden:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. M durch D dividiert werden:
CCI = M / D
- HIGH - Höchstkurs des Balkens
- LOW - Tiefstkurs des Balkens
- CLOSE - Schlusskurs
- SMA - Einfacher Gleitender Durchschnitt;
- SUM - Summe
- N - Die Anzahl der für die Berechnung benutzen Perioden
