Der Chaikin's Oszillator (CHO) ist die Differenz aus Gleitenden Durchschnitten des Accumulation/Distribution.

"Die Funktionsweise dieses Oszillators basiert auf drei Hauptthesen.



Erstens: Wenn eine Aktie oder ein Index höher schließt als er während des Tages notierte (der Durchschnittswert kann mit [Hoch+Tief]/2 berechnet werden) bedeutet dies das an dem Tag Akkumulation stattfand. Je näher der Schlusskurs einer Aktie oder eines Index am Höchstkurs liegt desto aktiver ist die Akkumulation. Ist auf der anderen Seite der Schlusskurs einer Aktie niedriger als der Durchschnittswert des Tages bedeutet dies das Distribution stattfand. Je näher die Aktie an das Tief herankommt desto aktiver ist die Distribution. Zweitens: Stabile Kurssteigerung geht mit einer Zunahme des Handelsvolumens und starker Akkumulation einher. Da das Volumen als Treibstoff betrachtet werden kann, der die Märkte antreibt, zeigt das Ausbleiben des Handelsvolumens bei steigenden Kursen an dass nicht genügend Treibstoff vorhanden ist um die Märkte noch weiter nach oben zu treiben.

Auf der anderen Seite geht ein Kurseinbruch mit niedrigem Volumen einher und endet in Panikliquidationen der Positionen von institutionellen Investoren. Deshalb ist zunächst eine Zunahme des Volumens gefolgt von einem Kurseinbruch mit niedrigerem Volumen zu beobachten und zuletzt, wenn der Markt nahe an der Bodenbildung ist, findet Akkumulation statt. Drittens: Der Chaikin's Oszillator ermöglicht Rückschlüsse auf Liquiditätszuflüsse in den Markt sowie Liquiditätsabflüsse aus dem Markt. Der Vergleich von Preis- und Volumendynamik eines Marktes ermöglicht die Bestimmung von Hochpunkten und Bodenbildungen, sowohl kurzfristig als auch mittelfristig.



Da es keine ultimativen Methoden in der technischen Analyse gibt, empfehle ich Ihnen diesen Oszillator mit anderen technischen Indikatoren zu benutzen. Die Zuverlässigkeit von kurz- und mittelfristigen Handelssignalen wird höher ausfallen wenn Sie den Chaikin's Oszillator zum Beispiel zusammen mit Envelops basierend auf einem 21-tägigen Gleitenden Durchschnitt und einem Überkauft/Überverkauft-Oszillator verwenden.



Das wichtigste Signal entsteht wenn die Kurse den Bereich von Hoch- und Tiefpunkten erreichen (insbesondere überkaufte/überverkaufte Niveaus), der Chaikin's Oszillator jedoch seinen vorherigen Extrempunkt nicht überwinden kann somit eine Umkehr erfolgt.



Signale die in Richtung des mittelfristigen Trends generiert werden sind zuverlässiger als diejenigen gegen den Trend.

Die Tatsache dass ein Oszillator ein neues Hoch oder Tief bestätigt bedeutet nicht zwangsläufig das die Kurse in dieser Richtung weiterlaufen. Ich betrachte diese Ereignis als unwichtig.

Eine andere Möglichkeit den Chaikin's Oszillator zu benutzen sieht folgendermaßen aus: Eine Richtungsänderung signalisiert einen Kauf oder Verkauf, aber nur wenn diese mit dem Kurstrend übereinstimmt. Wenn zum Beispiel eine Aktie steigt und ihr Kurs über dem 90-Tage Gleitenden Durchschnitt verläuft kann eine Aufwärtsbewegung im Bereich negativer Werte als Kaufsignal gewertet werden.



Ein Umkehr der Oszillatorkurve nach unten im Bereich positiver Werte (über Null) kann als Verkaufsignal betrachtet werden. Allerdings muss der Aktienkurs unter dem 90-Tage Gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse liegen."

Abbildung:



Chaikin Oszillator



Berechnung:



Um den Chaikin's Oszillator zu berechnen muss der Exponentielle Gleitende Durchschnitt des Indikators Accumulation/Distribution über 10 Perioden von seinem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt über 3 Perioden subtrahiert werden.

CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10)



wobei:

