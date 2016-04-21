und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
spread_on_chart - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten: 1806
- 1806
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Einführung
Seit 2008 haben die meisten Handelsplätze begonnen mit "variablen" Spreads zu arbeiten. Während der Nacht sind die Spreads oft weiter. Weite Spreads treten auf bei Nachrichten.
Die Spread-Ausweitung kann beträchtlich sein und in solchen Fällen können einige Handelssysteme nicht profitabel sein. Der Stoppkurs kann mehrere Male erhöht worden sein und dies kann dazu führen dass der Expert Advisor mit festen Werten für Stop Loss und Take Profit nicht korrekt arbeitet.
Der Strategietester des MetaTrader 4 Client Terminal verwendet die letzten bekannten Werte von Spread, Stop Level und Freeze Level, das Ergebnis ist von diesen Werten abhängig. Der Strategietester des MetaTrader 5 Client Terminal verwendet die historischen Spread-Werte, die Struktur der historischen Kursdaten beinhaltet das entsprechende Feld.
Der spread_on_chart Indikator zeigt die folgenden Werte auf dem Chart:
- spread (die Differenz zwischen dem aktuellen Ask und Bid)
- stop level (den minimalen Abstand des aktuellen Kurses zu Stop Loss und Take Profit)
- freeze level (den minimalen Abstand für Ordermodifikation)
Aktualisierung erfolgt für jeden Tick.
Eingabeparameter:
- Corner - Ecke des Charts für die Ausgabe Standardmäßig wird die linke obere Ecke verwendet
- XMargin, YMargin - horizontaler und vertikaler Rand
- Font, Color, Size - Fontname, Fontfarbe und Fontgröße.
Abbildungen:
Dateiliste:
- spread_on_chart.mq4 - (MetaTrader 4).
- spread_on_chart.mq5 - (MetaTrader 5).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/152
