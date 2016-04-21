MACD - Any higher timeframe

Dieser Indikator basiert auf dem gewöhnlichen MACD. Die grundlegende Idee ist es dem Händler zu ermöglichen auch die Zeiteinheit des angezeigten Indikators zu wählen.



Natürlich haben Sie nur die Möglichkeit die aktuelle Zeiteinheit des Charts oder eine beliebig höhere zu wählen.



Es ist nicht möglich den MACD mit einer niedrigeren Zeiteinheit als die des aktuellen Charts anzuzeigen.

Abbildung:





