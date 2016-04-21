CodeBaseKategorien
Indikatoren

MACD - Any higher timeframe - Indikator für den MetaTrader 5

slacktrader
Ansichten:
1631
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator basiert auf dem gewöhnlichen MACD. Die grundlegende Idee ist es dem Händler zu ermöglichen auch die Zeiteinheit des angezeigten Indikators zu wählen.

Natürlich haben Sie nur die Möglichkeit die aktuelle Zeiteinheit des Charts oder eine beliebig höhere zu wählen.

Es ist nicht möglich den MACD mit einer niedrigeren Zeiteinheit als die des aktuellen Charts anzuzeigen.

Abbildung:

MACD - Any higher timeframe

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/153

