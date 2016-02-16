und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Accumulation Swing Index (ASI) - Indikator für den MetaTrader 5
ASI wurde von Wales Wilder als einfacher Schwankungsindikator kreiert, der Signale von vorherigen Maxima und Minima des Kursverlaufs erhält. Wilder sagte einmal: "Irgendwo in der Mitte des Labyrinths aus Eröffnung, Hoch, Tief und Schlusskurs gibt es eine Phantomlinie die den wahren Marktverlauf wiederspiegelt." Der Accumulation Index hilft uns diese Phantomlinie offenzulegen.
In seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" beschreibt Wilder den Indikator folgendermaßen: "Trägt man den Index unter dem Tageschart auf können Trendlinien auf dem ASI mit Trendlinien des Kurscharts verglichen werden". Für den der aussagekräftige Trendlinien zu zeichnen weiß kann der ASI eine gutes Werkzeug sein um Trendlinien-Ausbrüche zu bestätigen. Oft werden Trendlinien-Fehlausbrüche nicht durch Trendlinien, die man auf dem ASI zeichnet, bestätigt worden sein. Da der ASI den Schlusskurs stark gewichtet wirken sich signifikante Intraday-Bewegungen nicht nachteilig auf den Index aus."
Da der ASI versucht den "realen Marktverlauf" wiederzuspiegeln wird er eng an den tatsächlichen Kursen verlaufen. Dies erlaubt die Verwendung der klassischen Analyse von Unterstützung/Widerstand auf dem ASI. Die Standardanalyse involviert die Suche nach Ausbrüchen, neue Hochs/Tiefs und Divergenzen. Wilder hebt die folgenden Charakteristika des ASI hervor:
- Er bietet Parameter zur quantitativen Bewertung des Kursverlaufs.
- Er zeigt Umkehrpunkte von kurzfristigen Kursänderungen.
- Er ermöglicht es die Kräfte des Marktes und seinen Trend zu verstehen.
Abbildung:
Accumulation Swing Index Indikator
Berechnung:
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)
ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)
wobei:
- SI (i) - aktueller Wert des Swing Index Indikators
- SI (i-1) - Wert des Swing Index des vorherigen Balkens
- CLOSE (i) - aktueller Schlusskurs
- CLOSE (i-1) - vorheriger Schlusskurs
- OPEN (i) - aktueller Eröffnungskurs
- OPEN (i-1) — vorheriger Eröffnungskurs
- R - Parameter der aus einer komplizierten Formel basierend auf dem Verhältnis zwischen aktuellem Schlusskurs und vorherigem Maximum und Minimum ermittelt wird
- K - der höhere der beiden Werte: (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) und (LOW (i-1) - CLOSE (i))
- T - Maximale Kursänderung während der Handelssitzung
- ASI (i) - der aktuelle Wert des Accumulation Swing Index.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11
