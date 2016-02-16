Bill Williams's Awesome Oszillator (AO) (AO) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über 34 Perioden, welcher durch die Mittelpunkte der Balken (H+L)/2 aufgetragen wird. Dieser wird vom einfachen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden, gebildet auf den Mittelpunkten der Balken (H+L)/2, subtrahiert.

Er lässt einen sehr deutlichen Rückschluss über die treibende Kraft des Marktes zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu. (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").

Kaufsignale:



"Saucer" ist das einzige Signal zum Kauf das auftritt sofern das Balkendiagramm über der Nulllinie verläuft. Hierbei ist zu beachten:

Das saucer Signal wird generiert sobald das Balkendiagramm von einer Abwärtsbewegung in eine Aufwärtsbewegung gedreht hat. Der zweite Balken ist niedriger als der erste und rotgefärbt. Der dritte Balken ist höher als der zweite und grüngefärbt.

Um das saucer Signal zu generieren sollte das Balkendiagramm mindestens aus 3 Balken bestehen.



Beachten Sie dass alle Awesome Oszillator Balken für ein gültiges saucer Signal über der Nulllinie liegen sollten.



"Zero line crossing" ist das Kaufsignal das generiert wird sobald das Balkendiagramm vom negativen Wertebereich in den positiven Wertebereich wechselt. Es tritt auf sobald das Balkendiagramm die Nulllinie kreuzt. Was dieses Signal betrifft gilt:



Nur 2 Balken werden benötigt um dieses Signal zu generieren.

Der erste Balken muss unter der Nulllinie liegen, der zweite die Nulllinie überschreiten (Übergang von einem negativen zu einem positiven Wert).

Gleichzeitiges Generieren eines Kauf- und Verkaufsignals ist nicht möglich.



"Two pikes" ist das einzige Kaufsignal das generiert werden kann wenn die Balkenwerte unter der Nulllinie verlaufen. Was dieses Signal betrifft beachten Sie bitte:



Das Signal wird generiert sobald eine nach unten zeigende Spitze (das niedrigstes Tief) unter der Nulllinie auftritt und von einer zweiten nach unten zeigenden, aber weniger tiefen Spitze als die Vorige, gefolgt wird (Ein negative Zahl mit einem niedrigeren absoluten Wert, die somit näher an der Nulllinie liegt).

Das Balkendiagramm muss zwischen den zwei Spitzen unter der Nulllinie verlaufen. Überschreitet das Balkendiagramm die Nulllinie in dem Abschnitt zwischen den Spitzen ist das Kaufsignal nicht gültig. Allerdings wird ein anderes Kaufsignal generiert – zero line crossing.

Jede neue Spitze des Barcharts muss höher sein als die vorhergehende (Eine negative Zahl mit geringerem absolutem Wert näher an der Nulllinie).

Sobald sich eine höhere Spitze ausbildet (die näher an der Nulllinie liegt), aber das Balkendiagramm die Nulllinie noch nicht überschritten hat, wird ein weiteres Kaufsignal generiert.



Verkaufsignale:



Die Verkaufsignale des Awesome Oszillator sind identisch zu den Kaufsignalen. Das saucer Signal wird umgedreht und ist kleiner als Null. Zero line crossing tritt in einer Abwärtsbewegung auf - der erste Balken liegt über der Null, der zweite darunter. Das two pikes Signal verläuft ebenfalls reziprok und tritt über der Nulllinie auf.

Abbildung:



Awesome Oszillator Indikator



Berechnung:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)



wobei:

