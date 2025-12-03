Grid Manual – Erstellen und Verwalten eines Ordersrasters

Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür und begleitet dieses Raster bis zum Schluss.

✅ Funktioniert mit Orderungen, die auf beliebige Weise geöffnet wurden, auch über ein mobiles Endgerät.

✅ Funktioniert mit zwei Arten von Rastern: "Limit" und "Stop".

✅ Funktioniert mit zwei Methoden zur Berechnung des Rasterabstands: fest und dynamisch (basierend auf dem ATR-Indikator).

✅ Ermöglicht Ihnen, die Einstellungen des Rasters für offene Orderungen zu ändern.

✅ Zeigt das Break-Even-Level jedes Orderrasters im Chart an.

✅ Zeigt die Gewinnspanne für jedes Ordersraster an.

✅ Ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick profitable Order aus dem Netz zu schließen.

✅ Ermöglicht das Schließen jedes Orderrasters mit einem Klick.

✅ Hat eine Trailing-Stop-Funktion.

✅ Hat die Funktion, Stop-Loss-Orders auf das Break-Even-Level des Rasters zu übertragen.

✅ Ordnet Take-Profit automatisch relativ zum Break-Even-Level des Orderrasters neu an (nur im Limit-Grid-Modus hängt der Abstand von der ausgewählten Berechnungsart ab: "Konservativ" oder "Aggressiv").

✅ Kann bis zu 20 Ordersraster verwalten, von denen jedes bis zu 100 Order enthalten kann.